É já este sábado que arranca o Campeonato do Mundo de Patinagem de Velocidade, competição que decorre entre amanhã e 21 deste mês, em Beidaihe, na China. O torneio vai contar com a participação de seis atletas madeirenses: Afonso Silva (Prazeres) e António Freitas (Santanense), Francisca Henriques (Marítimo), Jéssica Rodrigues (Prazeres), Leonor Ladeira ( Prazeres) e Martim Vieira (Marítimo).

O selecionador nacional, o madeirense Alípio Silva, fez antevisão da competição:

“Estamos há cinco dias aqui na China a prepararmo-nos para este Campeonato do Mundo. Estes primeiros dias têm corrido muito bem. Tem sido uma adaptação árdua, quer a nível das questões associadas com o fuso horário, como a temperatura e a humidade, mas também as especificidades da própria pista: é uma pista muito exigente, com as curvas muito uniformes e que obriga a uma adaptação bastante exigente. Também se faz sentir alguma trepidação e isso requer por parte dos atletas uma grande capacidade de sacrifício e de reajustamento na forma como se aborda a pista.

Um campeonato do mundo que acontece num cenário espectacular: uma pista coberta, com grandes condições de todo o enquadramento que oferece o que se perspetiva que será um bonito espetáculo desportivo.

Portugal está presente com uma competitiva de oito atletas (quatro juniores e quatro seniores) e temos apenas um estreante, que é o Manuel Piteira. Todos os outros já participaram em campeonatos no mundo, contudo, dois deles é a primeira vez que participam na categoria de seniores.

Quer o Afonso Silva que já foi campeão do mundo em 2023 e a Jéssica Rodrigues que já foi medalhada nos campeonatos do mundo, mas correm agora pela primeira vez na categoria de seniores. Temos o caso do Miguel Bravo, patinador sénior, que foi medalhado no último campeonato da Europa por duas situações e que, de alguma maneira, recaem nele as nossas grandes ambições na categoria de sénios masculinos. E temos ainda o António Freitas, que esteve presente nos últimos Jogos Mundiais e que, na vertente de velocidade, tentará levar o nome de Portugal aos lugares mais altos.

Relativamente aos Juniores, temos a Leonor Ladeira e a Francisca Henriques. Lembrar que a Francisca já foi medalhada num campeonato do mundo e apresenta-se aqui no seu último ano de juniores, assim como o Martim Vieira. Já o Manuel Piteira, o nosso estreante, está no seu primeiro ano de juniores.

As expectativas são boas. Estamos prontos para levar o nome de Portugal aos lugares cimeiros e mostrar as características do povo português, que é um povo lutador e com grande capacidade de adaptação e de combate, por isso acreditamos que Portugal conseguirá fazer bons resultados dentro das suas capacidades.”