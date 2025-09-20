Primeiro concerto do ciclo dos 10 anos dos D’Repente foi "um sucesso absoluto"

O primeiro concerto do ciclo comemorativo dos 10 anos do grupo D’Repente "foi um sucesso absoluto", com a sala do Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, esgotada desde as primeiras horas da manhã. O evento, realizado na tarde deste sábado, "superou as expectativas e deixou os presentes ansiosos para os próximos capítulos desta jornada musical".

"Com uma energia contagiante, o concerto proporcionou ao público um espectáculo cheio de surpresas, onde os D’Repente não só celebraram a sua trajectória musical, mas também surpreenderam com novas sonoridades e arranjos, demonstrando a evolução do grupo ao longo da última década. A fusão de ritmos tradicionais madeirenses com influências contemporâneas fez-se sentir em cada acorde, criando uma atmosfera única e envolvente", indica nota à imprensa.

"A nossa viagem está apenas a começar, e queremos levar nossa música a todos os cantos da Madeira. Cada concerto será uma nova descoberta, e convidamos todos a nos acompanharem nessa celebração da nossa cultura e da nossa história", afirma a banda.

A mesma nota conclui que "este ciclo de concertos, que se estenderá por 10 meses, promete dar aos fãs da banda uma oportunidade única de vivenciar a evolução musical do grupo, além de destacar a beleza e a tradição da Madeira".

O próximo espectáculo já está agendado.