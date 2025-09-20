Adriana Ferreira e Toby Thatcher protagonistas "de um extraordinário concerto" na Assembleia

A flautista Adriana Ferreira e o maestro Toby Thatcher "foram os protagonistas de um extraordinário concerto", hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira.

"A flautista Adriana Ferreira, detentora de uma carreira internacional absolutamente extraordinária, foi brilhante, demonstrando toda a sua capacidade técnica e artística numa performance memorável. Intensidade musical, controle absoluto do som e abordagem musical a um Carl Nielsen que levou o público de forma entusiasta a solicitar um extra, sendo brindados com Syrinx de Debussy", começou por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

E prosseguiu: "Para este concerto tivemos também pela primeira vez o maestro australiano/britânico Toby Thatcher que tem desenvolvido a sua carreira apresentando-se com orquestras internacionais, incluindo a Orchestre National de France, a hr-Sinfonieorchester Frankfurt, o Ensemble Modern, o Ensemble Intercontemporain, a RTÉ Concert Orchestra, a Orquestra Filarmónica da Eslovénia, a Sinfonietta Cracóvia, a Orquestra Sinfónica da Rádio e Televisão Croata, a Sydney Symphony Orchestra, a Sinfonieorchester Basel, a Korean Symphony Orchestra, o Ensemble Musikfabrik, o Riot Ensemble e a Tasmanian Symphony Orchestra".

O director artístico da OCM não tem dúvidas de que "Toby Thatcher teve neste programa com a Orquestra uma exigência musical, técnica e artística sublime".

"Com um gesto nobre e generoso, conduziub a orquestra tirando dela o seu melhor, levando os músicos a uma entrega total", salientou.

De acordo com Norberto Gomes, "o convite a artistas com carreiras distintas e reconhecidas é sempre motivo de orgulho". Além disso, salientou que esta é uma forma de "elevar o nível das performances da Orquestra".

O espectáculo na Assembleia Legislativa da Madeira terminou com uma prolongada ovação de pé, num gesto de reconhecimento do público à qualidade e emoção da performance.