A população e o concelho em primeiro lugar

Em consenso. Assim terminou o debate da TSF Madeira, no âmbito das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, dedicada ao concelho de Câmara de Lobos, que reuniu os candidatos do PSD, PS e JPP.

Celso Bettencourt, candidato do PSD, Nilson Jardim, candidato do PS, e Miguel Ganança, candidato do JPP colocaram como prioridade a população e o concelho de Câmara de Lobos.

Na ronda final do debate moderado pelo jornalista e director-geral no DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, Celso Bettencourt partilhou que uma ideia arrojada que tem para o concelho mas que não pode colocar no manifesto é a construção de uma ligação entre as cinco freguesias de Câmara de Lobos. Sobre as promessas que nunca faria apontou aquelas que não pode cumprir, criticando aqueles que falam sobre "muitas coisas que não se consegue concretizar", classificando que "um político sem palavra não tem futuro".

Quanto à sua maior qualidade, elencou a persistência, já o maior defeito, a teimosia: "Aquilo que me proponho a fazer tenho de fazer."

Quem me conhece sabe que o meu compromisso será sempre com Câmara de Lobos, fazer a diferença no concelho. Seria mais fácil não me comprometer, mas não consigo ser de outra forma, tenho uma equipa experiente e forte para defender o concelho, temos um projecto estruturado para Câmara de Lobos. Celso Bettencourt

Nilson Jardim confessou que hoje dedica maior tempo às redes sociais do que no passado, já que as plataformas digitais são na actualidade o 'ringue' da campanha eleitoral: "Sou do tempo em que era necessário mostrar trabalho feito e não fazer de conta que se faz."

Questionado sobre uma medida impopular que gostaria de aplicar, respondeu o estudo e a reformulação da mobilidade em Câmara de Lobos: "O estudo de mobilidade, retirar e criar estacionamento, inverter sentidos, criar linhas amarelas e estacionamentos podem causar impopularidade, mas temos de olhar para o bem do concelho como um bem maior."

Sobre a sua inspiração, assumiu que se revê em António Costa, que o inspirou "em muita coisa, desde a persistência ao olhar o país com equilíbrio".

Nós propomos uma alternativa a quem tem governado porque não têm sido suficientemente fortes na defesa da causa de Câmara de Lobos e da população, tem havido muitas falhas e nós temos capacidade para governar, assumir a responsabilidade do concelho na defesa integral da população. Nilson Jardim

Miguel Ganança reconheceu que muitos dos projectos apresentados pelo JPP para Câmara de Lobos "só são possíveis de concretizar com tempo", dando o exemplo da sua grande ambição para o concelho: "O grande projecto que tenho são as pessoas. Ver os emigrantes de regresso a Câmara de Lobos significaria muito mais do que uma estrada ou infra-estruturas. Isso significaria que eu consegui melhorar a qualidade de vida no concelho."

O que mais o irrita são as questões que deveriam ser resolvidas e não são, tais como a abertura das casas de banho públicas no centro de Câmara de Lobos 24 horas por dias: "Chegamos a Câmara de Lobos e temos as casas de banho públicas a funcionar só da 9 às 15 horas e depois temos um espaço cheio de fezes e urina... Como é possível?"

O candidato do JPP afirma que não tem medo de desagradar o partido já que em primeiro ligar está a população: "Câmara de Lobos primeiro, tenho de decidir pela população e pelo concelho."