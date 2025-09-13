O papel dos pais e professores na identificação da dislexia

Com o regresso às aulas, muitas crianças começam uma nova etapa nas suas vidas, com muitas delas a frequentar a escola pela primeira vez. Este momento representa não apenas entusiasmo e curiosidade, mas também desafios no processo de aprendizagem, especialmente para aquelas com dificuldades específicas, como a dislexia.

Reconhecer e compreender a dislexia desde cedo é fundamental para criar um ambiente escolar inclusivo, que apoie o desenvolvimento académico e emocional de cada criança, permitindo que todos tenham oportunidade de alcançar o seu pleno potencial.

O que é a dislexia?

A dislexia é uma perturbação específica da aprendizagem que afecta a leitura. Manifesta-se através de um desempenho inferior ao esperado no que respeita à precisão, à velocidade ou à compreensão do que é lido.

Não resulta de problemas de visão nem de um simples atraso de desenvolvimento, mas sim de uma diferença neurológica que acompanha a pessoa ao longo da vida. Com a intervenção adequada e o acompanhamento de especialistas, é possível minimizar muitos dos desafios e ajudar a criança a desenvolver estratégias eficazes para aprender e progredir com sucesso.

"Quem sofre de dislexia apresenta um esforço acrescido para distinguir letras, formar palavras e compreender o seu significado. Os alunos que têm estas dificuldades não são preguiçosos, pouco inteligentes imaturos, nem têm necessariamente problemas visuais ou de postura. Requerem um tratamento terapêutico intensivo e apoio no processo de ensino-aprendizagem, para que consigam ter sucesso", refere a Associação Portuguesa de Dislexia.

Como se manifesta a dislexia?

A dislexia pode apresentar-se de formas diferentes em cada pessoa.

Na leitura:

Dificuldades na aquisição e desenvolvimento do automatismo na leitura.

Leitura silabada, hesitante e com muitas incorreções.

Precisão e velocidade da leitura inferiores ao esperado para a idade e nível escolar.

Dificuldade na leitura de palavras irregulares e pouco frequentes.

Dificuldades na compreensão de textos e enunciados lidos.

Dificuldades no processamento fonológico: consciência fonológica, codificação fonológica e recuperação dos códigos fonológicos.

Dificuldade na descodificação de letras ou sílabas com trocas fonológicas e lexicais: o-u; p-t; b-v; s-ss-ç; s-z; f-t; m-n; f-v; g-j; ch-x; x/ch-j; z-j; nh-lh-ch; ão-am; ão-ou; ou-on; au-ao; ai-ia; per-pre;

Substituição de palavras por outras de estrutura similar, com significado diferente (saltou-salvou) e/ou substituição de palavras inteiras por outras semanticamente próximas (cão-gato; bonito-lindo; carro-automóvel).

Na escrita:

Dificuldades na escrita, na fase de iniciação e ou de desenvolvimento;

Dificuldade na associação do som ao desenho da letra;

Dificuldade na rechamada de palavras;

Utilização de vocabulário restrito;

Presença de muitos erros ortográficos e sintáticos;

Frases com palavras unidas ou separadas;

Palavras com letras ou sílabas repetidas, ou colocadas antes ou depois do lugar correto;

Omissão ou adição de letras e sílabas (ex: livro-livo; batata-bata; flor-felore;);

Ligação ou separação de palavras ou sílabas (às vezes-àsvezes; agora-a gora);

Confusão de letras com sons próximos ou com desenho equivalente;

Presença de erros de concordância em género e número ou tempo verbal;

Não domina o uso de regras de pontuação;

Desrespeita regras gráficas (uso da cedilha, do hífen, traços, letra maiúscula) ou de translineação;

Dificuldade em exprimir as suas ideias, em iniciar e desenvolver uma composição;

Dificuldade na organização das ideias no texto;

Má qualidade da caligrafia, letra rasurada, e irregular;

Manifestações no comportamento:

Demora muito tempo a realizar os trabalhos de casa.

Recorre a estratégias para não ler.

Não revela prazer pela leitura.

Distrai-se com facilidade perante qualquer estímulo exterior.

Apresenta curtos períodos de atenção.

Os resultados escolares são inferiores à sua capacidade intelectual.

Tem melhores resultados nas avaliações orais do que nas escritas.

Dificuldade na aprendizagem de idiomas estrangeiros.

Não gosta das tarefas da escola que impliquem ler ou escrever.

Comportamentos de oposição e de desobediência para com a figura de autoridade (pais, professores).

Comportamentos de isolamento ou anulação na escola e em sala de aula.

Comportamentos de inibição ou bloqueio, sempre que tenha de se expor.

Os resultados escolares não reflectem a sua aplicação e enorme esforço.

Revela criatividade em algum domínio.

Alterações emocionais:

Ansiedade nos momentos de avaliação ou actividades que impliquem ler e escrever.

Sentimento de tristeza e de frustração quando não consegue concretizar uma tarefa.

Baixa auto-estima e sentimento de inferioridade.

Vergonha perante os insucessos escolares.

Enurese noturna

Perturbações do sono

Quando procurar ajuda?

Quando os pais, educadores ou professores notem a presença repetida de vários destes sinais, torna-se fundamental recorrer a uma avaliação especializada. Quanto mais cedo for feita a intervenção, maiores serão os benefícios para o percurso da criança, prevenindo que as dificuldades na leitura e na escrita afectem a sua auto-estima, motivação e desempenho escolar.

Como apoiar?

É fundamental procurar o apoio de equipas multidisciplinares, como psicólogos, terapeutas da fala e professores especializados, para dar resposta às necessidades da criança. Também é importante incentivar a leitura em contextos tranquilos e sem pressão, tornando o momento mais natural e positivo.

O recurso a ferramentas de apoio, desde audiolivros a programas digitais de leitura ou materiais pedagógicos adaptados, pode fazer toda a diferença no processo de aprendizagem. Paralelamente, deve-se reforçar sempre as competências e talentos da criança, valorizando as áreas em que se sente mais confiante e capaz.