Derrota frente ao Belenenses afasta Marítimo da Taça de Portugal
No dia em que festeja 115 anos, o Marítimo foi eliminado da competição
Uma derrota por 2-0, frente ao Belenenses, ditou, hoje, o afastamento do Marítimo da Taça de Portugal. O jogo a contar para a 2.ª eliminatória desta competição realizou-se no Estádio Nacional e contou com um golo de Midana Sambú, aos 28 minutos, e outro de Evandro Barros, ao minuto '52.
O Belenense milita actualmente na Liga 3 e segue para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal sem sofrer qualquer golo.
O Marítimo está fora desta competição onde disputou apenas um jogo, tendo em conta que os clubes do Liga Portugal Meu Super ingressam apenas nesta fase. Já na época passada, o Marítimo foi afastado da Taça de Portugal na 2.ª eliminatória, frente ao Pevidém.