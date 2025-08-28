Suspeita de fuga de gás no Arieiro foi falso alarme
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram hoje alertados para uma suspeita de fuga de gás no Caminho do Arieiro, em Santa Rita.
Para o local foram mobilizados 10 elementos, pelas 9h30, com três viaturas.
Contudo, quando os bombeiros lá chegaram verificaram tratar-se de um falso alarme, pois o cheiro era proveniente de esgotos.
