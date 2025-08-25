Iniciativa 'Aos Sábados no Parque' dedicada aos usos tradicionais das plantas madeirenses

No sábado, 30 de Agosto, entre as 10h00 e as 12h00, a iniciativa 'Aos Sábados no Parque', promovida pela Câmara Municipal do Funchal, realiza uma sessão especial, no Parque Ecológico do Funchal, dedicada aos usos tradicionais das plantas madeirenses.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, "desde sempre, as plantas desempenham um papel fundamental na vida humana, seja com fins medicinais, alimentares ou culturais". Nesta sessão, conforme acrescenta, "será dado um destaque especial às plantas endémicas da Madeira, explorando os seus usos ao longo dos tempos".

A actividade, prossegue, "será conduzida pela bióloga Susana Fontinha, doutorada em biologia, apaixonada pela natureza e em particular pela flora. É também autora do programa 'As Nossas Plantas: Usos e Costumes da Madeira', transmitido pela RTP Madeira".

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, estando as vagas limitadas a 30 participantes. Inscrições através do seguinte link: https://forms.gle/2kzMYVth3VBwrXzz7 Mais informações: [email protected]

Programa da sessão:

10h00 – Introdução teórica

10h30 – Saída de campo para observação directa das plantas