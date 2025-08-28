Outubro será mês de mudanças em várias paróquias da Madeira
Diocese do Funchal anuncia calendário das tomadas de posse dos novos párocos
O cónego Marcos Gonçalves, Vigário-Geral da Diocese do Funchal, irá presidir nas próximas semanas às cerimónias de tomada de posse de novos párocos em várias paróquias da Região.
À excepção de uma celebração que acontece já no final deste mês, o mês de Outubro será marcado por larga renovação na vida de diferentes paróquias madeirenses.
O caléndário é o seguinte:
- Serra d’Água – Pe. Andrés Rafael de Abreu Catanho, scj - 30 de Agosto (domingo), às 19 horas;
- Ribeira Seca – Pe. Fábio Rodrigues Ferreira - 4 de Outubro (sábado) às 18 horas;
- Raposeira – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 8h30;
- Paul do Mar – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 10 horas;
- Jardim do Mar – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 11h30;
- São Roque do Faial – Pe. Paulo Jorge Catanho Silva - 26 de Outubro (domingo), às 9 horas;