Outubro será mês de mudanças em várias paróquias da Madeira

O cónego Marcos Gonçalves, Vigário-Geral da Diocese do Funchal, irá presidir nas próximas semanas às cerimónias de tomada de posse de novos párocos em várias paróquias da Região.

À excepção de uma celebração que acontece já no final deste mês, o mês de Outubro será marcado por larga renovação na vida de diferentes paróquias madeirenses.

O caléndário é o seguinte:

Serra d’Água – Pe. Andrés Rafael de Abreu Catanho, scj - 30 de Agosto (domingo), às 19 horas;

Ribeira Seca – Pe. Fábio Rodrigues Ferreira - 4 de Outubro (sábado) às 18 horas;

Raposeira – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 8h30;

Paul do Mar – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 10 horas;

Jardim do Mar – Pe. Hugo Filipe Almada Gomes - 19 de Outubro (domingo), às 11h30;