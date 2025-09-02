Celestino Sebastião lidera "equipa jovem e determinada" para desenvolver a Ribeira Brava

Celestino Sebastião lidera a equipa candidata à Ribeira Brava pelo Chega. Numa nota à imprensa, apresenta-se como "uma equipa unida, dinâmica e maioritariamente composta por elementos com menos de 40 anos, preparados para trazer novas ideias, energia e compromisso ao concelho".

O cabeça-de-lista à Câmara Municipal considera que "a juventude da equipa não significa inexperiência, mas sim capacidade de escutar, de inovar e de agir". "A Ribeira Brava precisa de sangue novo, de pessoas com coragem para dizer basta ao imobilismo e prontas a trabalhar com seriedade pela nossa terra. A nossa equipa representa exatamente isso: proximidade, trabalho e verdade", aponta.

Os candidatos às Juntas de Freguesia assumem o compromisso de estar mais próximos das pessoas, com um programa centrado em melhorar a qualidade de vida local, "desde a manutenção dos espaços públicos até ao apoio social de proximidade, à dinamização cultural e ao incentivo à participação cívica". Por sua vez, a candidata à Assembleia Municipal "levará a voz da população ao órgão deliberativo, assegurando que cada decisão seja feita com transparência e em benefício da comunidade".

A candidatura afirma que "o futuro da Ribeira Brava deve ser pensado com visão, coragem e responsabilidade, garantindo condições para que as famílias se fixem, que os empresários encontrem confiança para investir e que o centro da vila recupere a sua vitalidade".

Câmara Municipal da Ribeira Brava: Celestino Sebastião, 53 anos, motorista de táxis

Assembleia Municipal da Ribeira Brava: Renata Rocha, 26 anos, Gestora

Junta de Freguesia da Ribeira Brava: Roberto Gonçalves, 38 anos, Enfermeiro

Junta de Freguesia de Campanário: Érico Rocha, 28 anos, Administrativo

Junta de Freguesia da Tabua: Érica Abreu, 24 anos, Auxiliar-Ação Social

Junta de Freguesia da Serra de Água: Paulo Andrade, 48 anos, Condutor Manobrador