Albuquerque chega-se à frente para construir esquadras com dinheiro da República

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, propôs esta terça-feira, 2 de Setembro, ao Governo da República um contrato administrativo para a construção de novas esquadras na Região.

Dirigindo-se ao secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, que preside à cerimónia de comemoração dos 147.º aniversário do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, o governante lamentou os sucessivos atrasos na construção de novas esquadras e garantiu que tal situação será resolvida rapidamente caso seja entregue ao Executivo Madeirense.

PSP Madeira lamenta atrasos de novas instalações e pede mais agentes O comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, superintendente Ricardo Matos, lamentou esta terça-feira, 2 de Setembro, os atrasos na construção de novas esquadras na Região Autónoma da Madeira.

“Fala-se nas esquadras (…), mas esquadras não tem nenhuma”, criticou, lançando a proposta:”Faça com o Governo Regional contratos administrativos que pode ter a certeza que as esquadras ficam resolvidas. Nós estamos aqui para fazer obra.”

Além da disponibilidade, Albuquerque falou em competência para tal: “Ao invés de construirem asneiras e coisas mal feitas, falem connosco e resolvemos o problema.”

O chefe do Governo Regional destacou o “papel fundamental” da PSP, dando o exemplo da catástrofe do 20 de Fevereiro de 2010, sublinhando que na Região, “a Polícia é respeitada e a autoridade nunca esteve em causa”.

O Presidente do Governo Regional defendeu ainda uma mais rápida transferência dos agentes madeirenses que estão continente para a Região, assim como o subsídio de insularidade para o efectivo da Madeira e do Porto Santo.