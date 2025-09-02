PSP Madeira agradece empenho na melhoria das condições de trabalho

O comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, superintendente Ricardo Matos, agradeceu esta terça-feira, 2 de Setembro, os esforços do Governo da República e do Governo Regional para a melhoria das condições de trabalho da força policial na Região.

Durante a abertura da cerimónia de comemoração dos 147.º aniversário do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o superintendente Ricardo Matos enalteceu os esforços do Estado e da Região Autónoma da Madeira para reforçar e melhorar a operação da Polícia da Região.

Durante a sua alocução, o responsável pela força policial enumerou uma série de importantes operações levadas a cabo no último ano que permitiram garantir a segurança da população e frisou as preocupações do comando na Região, entre eles o flagelo da droga.

A violência doméstica, a sinistralidade rodoviária e as ofensas à integridade física também mereceram alertas, tendo em conta o aumento dos registos.

“Infelizmente nem todas as ocorrências tiveram resultados ideais”, reconheceu, apontando, contudo, que o resultado global é positivo.

A ocasião serviu também de oportunidade para o comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira agradecer o trabalho de todos agentes, com destaque para a prestação do subintendente Fábio Castro, o seu chefe de Gabinete e também Comandante da Divisão Policial do Funchal.