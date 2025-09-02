Candidaturas para o Internato Médico podem ser formalizadas até 19 de Setembro

As candidaturas para o Internato Médico para o ano de 2026 estão a decorrer até ao dia 19 de Setembro deste ano. Pela primeira vez, o concurso nacional para ingresso à formação de Internato Médico será realizado através de uma plataforma digital, sendo a candidatura realizada exclusivamente por via digital.



"O Internato Médico é um período de formação médica dos formados em medicina, que contempla duas vertentes: a formação geral, mais genérica, com a duração de um ano, e a formação especializada, que tem como objetivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado numa área de especialização, podendo esta fase chegar aos 5 anos", explica nota emitida pelo IASaúde.

Este ingresso é feito através de procedimento concursal único, aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), entidade responsável por gerir e coordenar este processo, em colaboração com outras entidades centrais, regionais e locais.

Na Madeira, este processo é acompanhado pelo Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), entidade responsável pelo Internato Médico. Um dos momentos mais determinantes é a realização da Prova Nacional de Acesso, através da qual serão feitas as escolhas para o internato de especialidade, sendo realizada sobretudo pelos que iniciam a formação geral em 2026, mas também, e entre outras situações, pelos que pretendem mudar de especialidade ou local de formação ou ainda ingressar numa segunda área de especialização.

A previsão é de que a prova se realize a 26 de Novembro, na Madeira, em local ainda por anunciar.

De acordo com o aviso referente ao Procedimento Concursal, citado pelo IASaúde, “até final de Outubro de 2025, será publicado no Diário da República e divulgado na página electrónica da ACSS, o mapa de vagas para a Formação Geral, bem como o período durante o qual os candidatos devem proceder, em plataforma digital a disponibilizar para o efeito, à indicação, por ordem de preferência, dos estabelecimentos/serviços de saúde disponíveis para a realização da Formação Geral”.

Já o mapa de vagas da Formação Especializada e respetivos estabelecimentos de colocação será divulgada, na mesma página de Internet, até ao final de Outubro de 2026 com informação relativa aos locais e calendário para a realização das escolhas.



No ano passado, e relativamente ao ingresso no internato médico em 2025, a prova nacional de acesso, realizada no Funchal a 27 de novembro, contou com 80 candidatos.

