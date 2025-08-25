Preço das rendas na Madeira recua 6% em Agosto para os 1.500 euros

A Madeira mantém-se como uma das regiões mais caras do país para arrendar casa, isto apesar dos preços terem baixado 6% em Agosto, comparativamente com o mês anterior, de acordo com os dados do barómetro do portal Imovirtual, divulgados esta segunda-feira.

Nas regiões autónomas, a Ilha de São Miguel apresentou uma descida mensal de -25%, fixando-se nos 900 euros, ainda assim com uma valorização homóloga de +13%, enquanto a Ilha da Madeira desceu para os 1.500 euros (-6%), “mantendo-se como uma das mais caras para arrendar no país”, refere o portal. Já a ilha Terceira (Açores) manteve-se nos 700 euros, apesar de uma quebra anual de -11%.

No País, o valor médio das rendas em Portugal subiu para os 1.300 euros - abaixo do registado na Madeira -, reflectindo uma valorização mensal de +2% face a Julho (1.280 euros) e uma subida homóloga de +4% face a Agosto de 2024 (1.250 euros). “Apesar desta evolução positiva a nível nacional, o comportamento dos preços varia de forma significativa entre regiões”, observa o Imovirtual.

No Centro, Lisboa subiu novamente para os 1.710 euros (+4%), mantendo-se como o distrito mais caro para arrendar. Coimbra valorizou +7%, atingindo os 800 euros, e Leiria estabilizou nos 850 euros.

No Norte, o Porto subiu para os 1.150 euros (+5%), mantendo-se como o distrito com a renda mais elevada da região. Já no Sul, Faro subiu para os 1.300 euros (+4%), reforçando a sua posição como o mais caro da região. Setúbal manteve-se estável nos 1.200 euros.

Relativamente ao preço médio de venda de imóveis em Portugal subiu para os 426.000 euros, reflectindo um crescimento mensal de +1% e uma valorização anual de +15% face a Agosto de 2024 (369.000 euros).

Entre as regiões autónomas, a Ilha da Madeira destacou-se com um valor médio de 575.000 euros (+3% face a Julho). A Ilha de São Miguel manteve-se nos 399.000 euros, com uma valorização homóloga de +29%. A Ilha Terceira registou estabilidade nos 185.000 euros, sem variações mensais ou anuais.

Lisboa mantém-se como o distrito mais caro do país para comprar casa, atingindo os 650.000 euros (+1%). Coimbra estabilizou nos 250.000 euros, enquanto no Norte, o Porto subiu para os 425.000 euros (+2%), mantendo-se como o distrito mais caro da região.

No Sul, Faro valorizou +1% e atingiu os 550.000 euros, seguindo-se Setúbal com 450.000 euros (+1%), segundo o barómetro do Imovirtual.