Liga confirma inscrição de Lukébakio num fecho de mercado sem Jota Silva

O avançado Dodi Lukébakio, contratado pelo Benfica, é um dos 20 jogadores incluídos na última lista da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) relativa ao fecho do 'mercado', divulgada hoje, sem Jota Silva como reforço do Sporting.

As 'águias' oficializaram a contratação do internacional belga na noite de segunda-feira, que se vinculou até 2030, após uma transferência em o clube 'encarnado' pagou 20 milhões de euros ao Sevilha, da I Liga espanhola, pela totalidade do passe.

O clube da Luz inscreveu também o médio italiano Federico Coletta, de 18 anos, que cumpriu a formação na Roma e se sagrou campeão europeu sub-17 em 2024, após a vitória transalpina sobre Portugal na final (3-0), no Chipre.

A última atualização da LPFP exibe também quatro dos jogadores oficializados pelo Rio Ave no último dia da 'janela' de transferências de verão: o guarda-redes espanhol Alfonso Pastor, o lateral esquerdo inglês Omar Richards, que regressa aos vila-condenses, novamente cedido pelo Nottingham Forest, e os médios Tamás Nikitscher, húngaro, e Lorent Talla, kosovar.

A lista inclui ainda o lateral direito brasileiro Pedro Lima, de 19 anos, que reforçou o FC Porto por empréstimo do Wolverhampton, da Premier League inglesa, mas não o avançado internacional português Jota Silva, dado como reforço do Sporting pela imprensa especializada desportiva.

A eventual transferência contemplava um empréstimo do jogador, de 26 anos, pelo Nottingham Forest aos 'leões' até ao final da época 2025/26, mas a inscrição não foi feita dentro do prazo junto da LPFP.

Entre os clubes da I Liga, o Santa Clara inscreveu o extremo brasileiro Luquinhas nos últimos instantes do 'mercado', garantindo um jogador que regressa ao principal campeonato português, no qual representou o Desportivo das Aves, na temporada 2018/19.

A última atualização da LPFP conta com três jogadores que os açorianos emprestaram a clubes da II Liga: o lateral direito Edney Silva ao Portimonense, o médio Miguel Pires à União de Leiria, e o extremo Henrique Pereira, ao Desportivo de Chaves.

A equipa de Portimão inscreveu ainda Mateus dos Santos e os leirienses o guarda-redes Fábio Sousa, jogadores numa lista que conta ainda com os médios Marco Ribeiro, assegurado pelo Felgueiras, Liberato, emprestado pelo Moreirense ao Torreense, e Nuno Cunha, cedido pelo Tondela ao Paços de Ferreira, bem como o avançado Lucas Daniel, contratado pelo Académico de Viseu.

No último dia do período de transferências de verão, os clubes da I e da II Liga portuguesa entregaram na LPFP documentação relativa a 86 futebolistas.