Os mercados de Natal são uma velha tradição europeia: nas principais praças das cidades juntam-se várias barraquinhas de doces, vinho quente e artesanato temático.

Mas são também uma oportunidade de assistir a espectáculos de música ao vivo, conhecer outras culturas e tradições de Natal, encontrar elfos e dar dois dedos de conversa com o Pai Natal, comprar presentes diferentes do habitual…

Uma atmosfera mágica com luzes, música e decorações festivas que não deixa ninguém indiferente.

A Intertours sugere-lhe os seguintes circuitos de 4 dias/3 noites com partidas em Novembro e Dezembro:

Circuito Berlim e Saxónia desde 1 230€

Partida: 5 de Dezembro

Inclui 6 visitas e 3 refeições

Circuito Baviera Completa desde 1 275€

Partida: 29 de Novembro

Inclui 6 visitas e 3 refeições

Circuito Amesterdão e Países Baixos desde 1 320€

Partida: 4 de Dezembro

Inclui 10 visitas e 3 refeições

Circuito Suíça Autêntica desde 1 395€

Partida: 29 de Novembro

Inclui 8 visitas e 3 refeições

Circuito Salzburgo e Paisagens de Tirol desde 1 395€

Partida: 6 de Dezembro

Inclui 6 visitas e 3 refeições

Circuito Alsácia e Floresta Negra desde 1 580€

Partida: 3 de Dezembro

Inclui 6 visitas e 3 refeições

Os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea desde Lisboa em voos TAP com bagagem de porão até 23kg, e 3 noites de estadia com pequeno-almoço, acompanhamento de guia de língua portuguesa, circuito em autocarro de turismo de acordo com cada itinerário, visitas, entradas e refeições (sem bebidas) consoante o circuito escolhido, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio), taxas de cidade, turismo, serviço e IVA e Seguro.

Não estão incluídos os voos Funchal – Lisboa- Funchal, despesa de reserva, bebidas, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock