Mercados de Natal
A partir de Novembro embarque no espírito natalício
Os mercados de Natal são uma velha tradição europeia: nas principais praças das cidades juntam-se várias barraquinhas de doces, vinho quente e artesanato temático.
Mas são também uma oportunidade de assistir a espectáculos de música ao vivo, conhecer outras culturas e tradições de Natal, encontrar elfos e dar dois dedos de conversa com o Pai Natal, comprar presentes diferentes do habitual…
Uma atmosfera mágica com luzes, música e decorações festivas que não deixa ninguém indiferente.
A Intertours sugere-lhe os seguintes circuitos de 4 dias/3 noites com partidas em Novembro e Dezembro:
Circuito Berlim e Saxónia desde 1 230€
Partida: 5 de Dezembro
Inclui 6 visitas e 3 refeições
Circuito Baviera Completa desde 1 275€
Partida: 29 de Novembro
Inclui 6 visitas e 3 refeições
Circuito Amesterdão e Países Baixos desde 1 320€
Partida: 4 de Dezembro
Inclui 10 visitas e 3 refeições
Circuito Suíça Autêntica desde 1 395€
Partida: 29 de Novembro
Inclui 8 visitas e 3 refeições
Circuito Salzburgo e Paisagens de Tirol desde 1 395€
Partida: 6 de Dezembro
Inclui 6 visitas e 3 refeições
Circuito Alsácia e Floresta Negra desde 1 580€
Partida: 3 de Dezembro
Inclui 6 visitas e 3 refeições
Os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea desde Lisboa em voos TAP com bagagem de porão até 23kg, e 3 noites de estadia com pequeno-almoço, acompanhamento de guia de língua portuguesa, circuito em autocarro de turismo de acordo com cada itinerário, visitas, entradas e refeições (sem bebidas) consoante o circuito escolhido, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio), taxas de cidade, turismo, serviço e IVA e Seguro.
Não estão incluídos os voos Funchal – Lisboa- Funchal, despesa de reserva, bebidas, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Tanto o preço como a disponibilidade de cada circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]
