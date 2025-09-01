Açoriano Gabriel Garcia expõe 'Storyboard' na Galeria Anjos Teixeira

O pintor açoriano Gabriel Garcia traz, pela primeira vez, a sua arte até à Madeira, numa exposição - 'Storyboard' - que será inaugurada amanhã, na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal.

Esta é uma mostra que reúne trabalhos cuja elaboração teve início no decorrer da pandemia da covid-19, traduzindo uma "necessidade de narrar o mundo em imagens", perante o confinamento forçado ditado pelas regras de saúde pública e sanitárias.

"Cada desenho é um quadro suspenso no tempo, um frame de um filme que nunca foi rodado, mas que existe no imaginário do artista", refere a nota enviada à comunicação social, acrescentando que esta exposição "propõe um percurso entre real e ficção, entre paisagem e metáfora, entre o olhar que vê e o olhar que inventa".

Gabriel Garcia nasceu na ilha do Pico (Açores), em 1977. Licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. A sua obra está representada em diversas colecções públicas e privadas, como a colecção PLMJ, na colecção da Fundação de Cerveira, e ainda na Price Water House Coopers Portugal, EFCIS.

O artista açoriano que vive em Lisboa tem participado em várias exposições, tanto individuais, como colectivas, no País e no estrangeiro.