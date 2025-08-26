"55 anos a afirmar a Madeira através de uma actividade"

O 55.º aniversário da Associação de Barmen da Madeira (ABM) foi celebrado, esta tarde, com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, que aproveitou a ocasião para felicitar a associação pelo percurso de mais de meio século. Segundo o governante, os barmen têm desempenhado um papel fundamental na afirmação da Madeira como "destino de grande afecto", destacando a sua contribuição na construção de relações que valorizam o turismo.

"O turismo é a indústria das relações e não tenho a mais pequena dúvida que os barmen são um verdadeiro exemplo dessa construção de uma relação que é desejada e que têm contribuído muito para a nossa afirmação como destino de grande afecto", sublinhou.

Eduardo Jesus realçou que a oferta turística tem muito a ver com as pessoas que trabalham no sector e, acrescentou, "não basta apenas trabalhar, é preciso que essas pessoas mantenham uma relação cordial com aqueles que nos visitam".

Além disso, referiu, o trabalho dos barmen não se esgota nessa relação, até porque são reconhecidos, pelo trabalho que desenvolvem, na Região, no país, na Europa e no Mundo. Para o Secretário Regional, este reconhecimento é também importante porque, ao participar nas competições, os barmen representam um destino turístico. "Cada vez que um barman é premiado, cada vez que um barman é reconhecido, é à Madeira que é premiada e à Madeira que é reconhecida. E por isso queria agradecer a todos vós esse contributo, porque ninguém faz nada sozinho", disse. "Se nós dermos todos um bocadinho do nosso tempo, da nossa vida, da nossa dedicação, conseguimos construir alguma coisa diferente. E a Associação de Barman os seus membros têm deixado esse contributo".

Eduardo Jesus aproveitou ainda a ocasião para enaltecer a dedicação de Alberto Silva, presidente da direção, que "tem sido inexcedível na dedicação a esta Associação", palavras que dirigiu também a todos os elementos da ABM, até por ser uma entidade que tem estado presente em diversos momentos da programação turística regional. "E para nós é extraordinariamente importante porque é mais uma forma de dar a conhecer a Região numa perspetiva que não se esgota nos produtos apenas exclusivos da Madeira".

Nesta celebração, Alberto Silva, presidente da direção, agradeceu a todos os presentes e fez o balanço de um ano muito positivo, com a participação em vários concursos, presença em diversos eventos e a realização de workshops vários. Referiu que no final de Outubro um barman da Madeira vai representar Portugal no Concurso Europeu, este ano organizado pela Itália, e que vai decorrer a bordo de um navio de cruzeiro. A ocasião foi também para dar uma lembrança aos autarcas do Funchal e de Machico e para agradecer ao apoio que tem sido dado pelo Governo Regional, na pessoa de Eduardo Jesus.