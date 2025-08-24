Comunidade ucraniana na Madeira assinala Dia da Independência no Funchal

A comunidade ucraniana na Madeira assinala este domingo, neste final de tarde, o Dia da Independência da Ucrânia, numa cerimónia prevista decorrer entre a Praça CR7, na Avenida Sá Carneiro, e os Jardins do Almirante Reis, no Funchal.

Sob o lema ‘Apoie a Ucrânia, lute como um ucraniano’, a celebração evoca mais de três anos de resistência à invasão russa, destacando o desgaste provocado pela guerra, mas também a firmeza em não ceder a Moscovo.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, deverá também marcar presença na cerimónia, que inclui homenagens às vítimas e momentos de afirmação da identidade nacional ucraniana.