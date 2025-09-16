Há 12 anos, Ronaldo tornava-se o jogador mais bem pago do mundo no Real Madrid

A 16 de Setembro de 2013, o DIÁRIO noticiava que o madeirense Cristiano Ronaldo renovava com o Real Madrid e que iria ganhar 17 milhões por época até 2018, passando a ser o mais bem pago do mundo.

Na altura, o craque manifestou-se “extremamente feliz” depois de ter renovado o contrato, tendo admitido que poderia terminar a carreira no clube espanhol.

Quero agradecer aos meus companheiros, ao meu treinador e ao presidente porque finalmente chegámos a um acordo que me deixa extremamente feliz. É um prémio continuar nesta casa, que me deu muitas coisas. Vou continuar com trabalho e espírito de sacrifício em todos os jogos. Vou dar o melhor de mim”. Cristiano Ronaldo

Ronaldo tinha chegado ao Real Madrid em 2009, vindo do Manchester United por 94 milhões de euros. Actualmente, defende o Al-Nassr e é capitão da selecção portuguesa. Aos 40 anos, o avançado português continua a impressionar com a sua longevidade e impacto no futebol.

