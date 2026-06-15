Rui Soares renova título de Campeão Nacional Absoluto em Squash
Rui Soares, atleta da AD Galomar, renovou o título de campeão nacional absoluto, desta feita, no Squash Olaias, Lisboa. O atleta madeirense conta já com mais de 12 títulos de campeão nacional absoluto.
"O melhor jogador de Squash português conquistou o título do nível mais alto da prova" ontem à tarde "ao derrotar Bruno Gomes na finalíssima por 11-5, 11-5 e 11-2, diante do seu colega de seleçcão, num encontro que durou 26 minutos", destaca uma nota da Associação de Ténis da Madeira.
"Diego Pita, atleta madeirense, também da AD Galomar, ficou a pouco de se classificar para a final, mas acabou derrotado por Bruno Gomes, caindo para o encontro de 3º/4º lugar, onde acabou por se retirar", conta ainda.
Destaque nos "Masculinos 2, Ricardo Sardinha foi o primeiro cabeça-de-série mas acabou por cair perante Gonçalo Santos, jogador que viria a ser campeão. O atleta da AD Galomar lutou no encontro que daria a hipótese de subir ao pódio mas caiu na quinta partida por 11-6, 11-6, 1-11,-5-11 e 12-14. Ricardo Santos e Marco Sardinha, também da AD Galomar, caíram na primeira ronda", acrescenta.
Por fim, "Lino Bento, campeão nacional de Veteranos +60, participou nos Masculinos 3 e alcançou as meias finais onde cedeu perante o futuro campeão - derrota por 3-0 diante de Alenzo Dias. No encontro para decidir o terceiro lugar, Tiago Aldeia derrotou o atleta madeirense por 3-0".