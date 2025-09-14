Manifestantes pró-Palestina invadem circuito final da Vuelta em Madrid

Milhares de pessoas com bandeiras e outros símbolos da Palestina invadiram hoje as ruas de Madrid por onde deveria passar o circuito final da última etapa da 80.ª Volta a Espanha em bicicleta.

Os manifestantes derrubaram as barreiras de segurança que cercavam o Passeio do Prado, entre a zona da meta e a estação da Atocha, e iniciaram uma marcha gritando "não é uma guerra, é um genocídio".

Os protestos versam a participação na prova da equipa israelita Israel-Premier Tech.

A 80.ª edição da Volta a Espanha, na qual o português João Almeida é segundo classificado, termina hoje em Madrid, com a 21.ª e última etapa a decorrer neste momento após partir de Alalpardo.