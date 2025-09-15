PS alerta para a necessidade de combater a indisciplina e a insegurança nas escolas

O PS-Madeira alertou, esta segunda-feira, para a necessidade urgente de prevenir e combater a indisciplina e a insegurança nas escolas da Região.

Este foi um dos assuntos abordados esta tarde pelos deputados do PS-M à Assembleia Legislativa da Madeira e à Assembleia da República, numa reunião com o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Machico, numa altura em que se inicia mais um ano letivo e toma posse a nova secretária regional da Educação, Elsa Fernandes.

À saída do encontro, o líder do PS-M apontou para "vários problemas no meio escolar que a tutela da Educação não tem sido capaz de resolver, alertando em primeiro lugar para o aumento da indisciplina e da insegurança nas escolas da Região, algo que é também um reflexo daquilo que se verifica na sociedade", lê-se no comunicado de imprensa enviado esta tarde.

Conforme adiantou Paulo Cafôfo, segundo dados da PSP, o ano passado, comparativamente ao ano anterior, registou-se "um aumento de 70% dos crimes em contexto escolar. Entre estas ocorrências estão crimes de agressão física e verbal, mas também casos de bullying e ciberbullying", disse, salientando que estes são problemas aos quais é preciso dar “a maior das atenções” e lamentando que as propostas que o PS apresentou no Parlamento para prevenir estas situações tenham sido chumbadas pelo PSD e pelo CDS.

Por outro lado, o também líder parlamentar do PS apontou para a necessidade de valorizar os professores e o pessoal não docente, que é muitas vezes esquecido, advertindo que há falta de professores e de funcionários, nomeadamente assistentes operacionais.

No tocante à classe docente, Paulo Cafôfo chamou a atenção para a necessária recuperação do tempo de serviço dos professores que vincularam antes de 2011. Trata-se, como destacou, de uma questão de justiça, até porque “se valorizamos os professores e o pessoal não docente, estamos a valorizar os alunos e, ao estarmos a valorizar os alunos, estamos a construir o futuro na Madeira”.

No encontro com o director da Escola Básica e Secundária de Machico foi também abordada a questão da proibição, ou não, dos telemóveis nas escolas, bem como o impacto do uso de manuais digitais. Como referiu o socialista, países como a Suécia, que foram pioneiros no uso de manuais escolares digitais, “estão a regressar ao manual em papel e à caneta”, pelo que, para a tomada de decisões, é importante que este impacto possa ser monitorizado.

Nesta data em que Elsa Fernandes foi empossada nova secretária regional da Educação, em substituição de Jorge Carvalho, o líder dos socialistas afirmou dar o benefício da dúvida à nova governante, esperando que “tenha a capacidade política de resolver os problemas” que o seu antecessor não resolveu.