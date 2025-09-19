Elsa Fernandes visita todas as escolas até Novembro

À margem da visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, a secretária da Educação, Elsa Fernandes, explicou a estratégia para conhecer melhor a realidade escolar na Madeira:

“Estou a preparar um calendário para visitar todas as escolas da Madeira até ao final de Novembro. Primeiro vou conhecer os serviços, as direcções e as casas que pertencem à Secretaria, e depois irei às escolas para falar com as direcções, perceber os principais problemas, o que se faz muito bem e conhecer de dentro, do ponto de vista de quem está dentro”, afirmou.

Sobre os sindicatos, a secretária esclareceu que “já tenho vários pedidos de agendamento, irei recebê-los também no meio deste calendário”.

Quanto à orgânica da Secretaria, Elsa Fernandes indicou que não prevê alterações significativas: “Não sei se o senhor presidente já comunicou, mas a justiça mantém-se na Secretaria de Educação. A comunicação social também, portanto só saem as outras duas, que não posso ficar com elas, mas de resto fica tudo. Vou manter praticamente tudo porque cheguei com a máquina a andar. Fazer alterações nesta altura do campeonato não seria inteligente da minha parte. Eu é que tenho que me adaptar e trabalhar com os profissionais. Posso dizer que há um excelente trabalho, a casa está muito arrumada e não vale a pena estar a mudar.”

Sobre a falta de professores e as baixas clínicas no início do ano lectivo, Elsa Fernandes afirmou: “Tenho estado a tentar perceber onde há falta de professores e, de facto, todas as escolas estão com os professores necessários para todas as disciplinas. As baixas que eventualmente ocorrerem serão resolvidas caso a caso, consoante forem acontecendo.”