Arranca hoje a 6.ª etapa do JLL Madeira Padel Tour

Tem início hoje, dia 12 de Setembro, nos campos dos Jardins Panorâmicos, a 6.ª etapa do Torneio JLL Madeira Padel Tour, competição que se prolonga até ao próximo dia 21 do corrente mês.

Este torneio – organizado pelo DIÁRIO e a Padel Nuestro Madeira – volta a reunir centenas de jogadores nesta que é a penúltima etapa antes do aguardado Masters, onde serão encontrados os grandes vencedores da competição.

O primeiro jogo está agendado para as 17h30, prolongando-se noite dentro com a disputa de diversos embates nos três courts dos Jardins.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h45 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente no primeiro dia de aulas do ano letivo 2025/2026 da Escola Básica e Secundária de Machico. Este é o último dia de Jorge Carvalho como secretário da Educação.

10h00 Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude. Da ordem de trabalhos consta a audição Parlamentar ao presidente do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), “com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com a Petição Pública intitulada ‘Solidariedade com os docentes do ensino particular, cooperativo e IPSS’”. Pelas 11h30, após a audição parlamentar, está marcada uma conferência de imprensa, convocada pelo SPM, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

12h00 Apresentação da Semana Europeia da Mobilidade do Funchal, que terá como tema a eficiência energética. A conferência de imprensa decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

12h30 A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na sessão oficial de abertura do I Encontro Multidisciplinar Cardiovascular e Pulmonar de Medicina Geral e Familiar da Madeira e Continente, no Hotel Vidamar, no Funchal.

14h00/18h00 Recepção aos novos estudantes da Universidade da Madeira, no Campus Universitário da Penteada. A iniciativa tem como objectivo acolher os alunos que ingressam agora na instituição, apresentando-lhes o director de curso, as instalações e os serviços de apoio disponíveis ao longo do percurso académico. O programa inicia-se às 14 horas, com o momento de acolhimento, segue-se, entre as 14h30 e as 16 horas, uma reunião com os diretores de curso e uma visita às instalações, e termina das 16 às 18 horas com um convívio acompanhado de animação.

15h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visita à Associação Académica da Madeira, no Campus da Universidade da Madeira.

15h00 O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresenta a edição de 2025 do Festival Colombo, que irá realizar-se, no Porto Santo, entre 18 e 21 de Setembro. A conferência decorrerá na Fortaleza de São Tiago, no Funchal.

16h30 A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, reúne com as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). O encontro terá lugar no auditório da Secretaria, na Rua do Bom Jesus. A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, também marcará presença. No término da reunião, correrão declarações públicas.

POLÍTICA | Autárquicas

10h00 A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa esta sexta-feira, junto ao Hospital dos Marmeleiros. A iniciativa terá como porta-voz o cabeça de lista da candidatura, Rui Caetano.

11h00 A candidatura do CDS-PP Santana abordará “assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo”, no Miradouro da Vigia, em São Jorge. O candidato do CDS-PP à autarquia de Santana, Dinarte Fernandes, irá prestar declarações no local.

12h00 A CDU organiza, na freguesia do Curral das Freiras, uma iniciativa política sobre o investimento público e o desenvolvimento local, cujas conclusões serão apresentadas (junto ao restaurante ‘O Lagar’), no final da estrada da Fajã Escura.

17h30 A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira à Câmara do Funchal promove uma iniciativa política, nos jardins do Campo da Barca.

19h00 Apresentação da candidatura do PSD/Madeira “Calheta Sempre” às Eleições Autárquicas, na Praceta 24 de Junho, na Calheta.

19h00 Apresentação da candidatura da coligação PSD/CDS “Acredita Porto Santo” às Eleições Autárquicas, no Restaurante Quinta dos Sabores, na Ilha do Porto Santo.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

12h00 Abertura da 4° Edição do Seixal Summer Fest, Gastronomia & Cultura, no Cais do Seixal.

19h00 O restaurante Oxalis, localizado no Hotel Casa Velha do Palheiro, parte do Palheiro Nature Estate, no Funchal, celebra o seu primeiro aniversário com um Arraial Gourmet. O evento contará com a participação de seis chefs de renome, e a actuação de Maya Blandy, no Hotel Casa Velha do Palheiro.

19h00 Conferência “ O xaile no traje popular madeirense”, no Núcleo Museológico da Casa do Povo do Caniço.

19h00 Festa Branca assinala celebração de 12 Anos de Carreira do Criador de Moda João Pedro, no Ilhéu de Câmara de Lobos.

22h30 Toy actua na Festas das Vindimas, no Estreito de Câmara de Lobos.

20h00 XII Festa da Amora e da Doçaria Tradicional, no adro da Igreja Paroquial da Achada, na freguesia de Gaula. Actuam o Grupo de Folclore Amigos de Gaula (19h45), grupo musical Bons Amigos (20h45) e o cantor Márcio Amaro (22h00). A partit das 23h30 há discoteca com Américo Nunez.

21h00 ‘Encontro com o Cinema’ exibe ‘A Vida Luminosa", de João Rosas, no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol.

21h30 2ª. edição do ‘Funchal City Sessions’ apresenta o concerto Carga Aérea, do compositor lisboeta Francisco Marujo, na Galeria Tratuário.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos verificados no dia 12 de Setembro, Dia Europeu da Ação na Enxaqueca, Dia Europeu da Saúde Oral e Dia Internacional das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul:

1297 - O Tratado de Alcanises é assinado por D. Dinis, rei de Portugal, e Fernando IV rei de Leão e Castela, e sua mãe Maria de Molina. Fixa os limites geográficos de Portugal.

1383 - É criado o Corpo de Quadrilheiros, na dependência dos municípios, a primeira organização policial em Portugal.

1846 - Casamento em segredo dos poetas ingleses Elisabeth Barrett e Robert Browning.

1871 - Morre, com 31 anos, o escritor Júlio Diniz, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "A Morgadinha dos Canaviais".

1873 - A empresa norte-americana Remington inicia a produção industrial da primeira máquina de escrever, com sucesso comercial.

1911 - É publicado no Diário do Governo nº. 213/1911 o decreto da reforma ortográfica de 28 de agosto.

1912 - Apresentação do projeto da primeira autoestrada transcontinental dos Estados Unidos, a Lincoln Highway, atual Estrada 66.

1924 - Nasce Amílcar Cabral, líder da independência da Guiné-Bissau e fundador do PAIGC - Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.

1944 - II Guerra Mundial. As primeiras tropas norte-americanas entram na Alemanha.

1953 - Nikita Krushchev é eleito primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1958 - A Texas Instruments apresenta o primeiro chip.

1959 - É lançada do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a sonda espacial soviética Lunik 2, a primeira a pousar na Lua.

1962 - O Presidente norte-americano, Jonh F. Kennedy, anuncia que os Estados Unidas da América vão colocar um homem na Lua até ao final da década.

1974 - Deposição do Imperador da Etiópia Hailé Selassié, proclamação da República.

1981 - Morre, com 84 anos, o editor, poeta e tradutor italiano Eugenio Montale, cofundador em 1922 do Primo tempo ("Primeira Vez"), um jornal literário. Prémio Nobel da Literatura em 1975.

1989 - O Parlamento polaco aprova o gabinete de Tadeusz Mazowiecki, primeiro Governo não comunista do país desde a II Guerra Mundial.

1990 - Os antigos aliados da II Guerra Mundial, Reino Unido, Estados Unidos e URSS, cedem os direitos de ocupação da Alemanha. A Rerpública Federal da Alemanha e a República Democrática Alema assinam o Tratado de Reunificação, a concretizar um mês depois, que restaura a soberania do território alemão.

1991- É constituída a Fundação Mário Soares, em Lisboa.

1994 - Lançamento do "browser" Netscape.

1999 - O Presidente da Indonésia, Jusuf Habibie, anuncia que o seu Governo aceita o envio de uma força internacional de paz supervisionada pela ONU para Timor-Leste, como havia pedido o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

2001 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), George Robertson, assegura que se os Estados Unidos invocarem o artigo V junto da organização, os aliados responderão em função do seu "julgamento e recursos", um dia após o ataque aos Estados Unidos, em Washington e Nova Iorque. O artigo V do Tratado fundador da NATO diz que "um ataque armado contra um ou mais" Estados da Aliança, "na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todos, e consequentemente, todos concordam" em apoiar os países atacados à luz da Carta da ONU, recorrendo ao "uso da força armada para restaurar e manter a segurança da área euro-atlântica".

2002 - A investigadora e docente da Faculdade de Medicina de Lisboa Maria do Carmo Fonseca, 43 anos, é distinguida com o XII Prémio DuPont da Ciência, criado em 1991 em Espanha, pelo trabalho na área da genética molecular.

2003 - Morre, aos 71 anos, o cantor norte-americano Johnny Cash, lenda da música country americana.

2005 - O último soldado israelita abandona a Faixa de Gaza, pondo fim a uma ocupação de 38 anos do território palestiniano.

2007 - Alexandre Rukchin, vice-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Rússia anuncia que a Rússia ensaia a bomba de vácuo mais potente do mundo, equiparável a um projétil nuclear, mas sem contaminar o meio ambiente.

2008 - Morre, aos 46 anos, o escritor norte-americano David Foster Wallace, autor de "Infinite Jest" e "The Broom of the System".

2009 - Morre, com 95 anos, Norman Borlaug, cientista agrícola e patologista vegetal norte-americano, Prémio Nobel da Paz em 1970, conhecido como o pai da "revolução verde".

- Morre, aos 99 anos, Willy Ronnie, decano dos fotógrafos franceses, membro ativo do grupo Eyedea Press.2010 - Morre, com 80 anos, o realizador de cinema francês Claude Chabrol, um dos criadores da Nouvelle Vague e satirista incansável da burguesia.

2011 - O Fundo Monetário Internacional desbloqueia a segunda parcela do resgate a Portugal, de 3,98 mil milhões de euros, elevando os fundos atribuídos a Lisboa para um total de 10,43 mil milhões de euros.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, faz uma comunicação ao país em que anuncia uma descida da Taxa Social Única paga pelas empresas de 23,75 para 18 por cento, suportada por um aumento das contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social de 11 para 18 por cento, entre outras medidas a incluir no Orçamento do Estado para 2013.

2013 - O Governo aprova uma proposta de lei que estabelece a convergência de pensões entre o setor público e o setor privado, que reduz em 10% as pensões de valor superior a 600 euros.

- Morre, com 88 anos, Kiyoshi Kobayashi, mestre japonês considerado o "pai do judo português".

2016 - Morre, com 92 anos, Arquimínio Rodrigues da Costa, o último bispo português de Macau.

2018 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, França, a proposta de reforma sobre direitos de autor no mercado único digital.

2019 - Morre, aos 78 anos, Akilisi Pohiva, primeiro-ministro de Tonga.

2020 - O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anuncia que o eurodeputado João Ferreira é o candidato do partido nas eleições presidenciais de 2021.

2022 - O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, fala com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, sobre o reforço das operações humanitárias no país, onde a guerra já provocou a fuga de milhões de pessoas.

PENSAMENTO DO DIA

Onde é mais intensa a luz, maiores são as sombras Johann W. Goethe (1749-1832), escritor, cientista e poeta alemão

Este é o ducentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 110 dias para o termo de 2025.