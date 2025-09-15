Madalena Fernandes arranca com vitória na Eslováquia
A tenista madeirense, Madalena Fernandes, arrancou da melhor forma o TEJT 1 U16 "1st Alibaba Cup U16 2025", torneio de Categoria 1 Tennis Europe.
A 14.ª cabeça-de-série do torneio venceu na sua estreia diante de Sarah Steinerova, atleta da casa, por 7-5 e 6-1.
Num confronto onde já se disputava um lugar nos oitavos-de-final, devido a um 'bye' na primeira ronda para as duas jogadoras, Madalena Fernandes, tenista do Roberto Costa TC, recuperou de uma desvantagem de 5-2 no primeiro set, acabando por ceder apenas mais um jogo de serviço até ao final da partida.
Madalena aguarda pela vencedora entre a terceira cabeça-de-série, a romena Ayanna Mitu, e a polaca Antonina Snochowska.
Na variante de pares, Madalena faz dupla com Sofia Mihalovicova, atleta da casa, e já foi a jogo na tarde de hoje - o encontro foi interrompido devido à falta de luz natural, com resultado 6-3 e 2-2 para a dupla ucraniana, Anna Kuznetsova e Valeriia Oleksyn.