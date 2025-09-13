Homem detido por suspeita de quatro tentativas de homicídio em Peso da Régua

Um homem de 45 anos foi detido por suspeita de tentativa de homicídio contra quatro homens, em Peso da Régua, no distrito de Vila Real, alegadamente por motivos fúteis, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ adianta em comunicado que os factos ocorreram na sexta-feira, pelas 19:00, "na via pública, num bairro da localidade de Peso da Régua, quando o suspeito, por motivos fúteis, muniu-se de uma arma fogo e disparou em direção às vítimas".

Segundo a Polícia Judiciária, as vítimas são quatro homens, com idades compreendidas entre os 37 e 62 anos.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.