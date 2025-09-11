Detida em Matosinhos suspeita de esquema "Olá pai, Olá mãe"

Uma mulher, de 44 anos, foi detida na quarta-feira em Matosinhos, distrito do Porto, por suspeita de ter burlado mais de 30 pessoas através do esquema fraudulento conhecido por "Olá pai, Olá mãe", anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ esclarece, em comunicado, que a investigação permitiu apurar que a suspeita participava num esquema de envio de mensagens fraudulentas em que o autor se faz passar por filho ou familiar da vítima, em situação de emergência, com o objetivo de levá-la a efetuar transferências bancárias.

A PJ refere que identificou diversas transferências ordenadas pelas vítimas, as quais tiveram como destino contas bancárias da suspeita.

Esta, por sua vez, "procedia à abertura e utilização de cerca de 20 contas bancárias para a receção e dissipação ou ocultação das vantagens obtidas".

Segundo a PJ, o número de vítimas ascende, para já, a cerca de três dezenas, em burlas cometidas entre 2022 e 2023, estando em curso diligências "para identificar a extensão concreta dos prejuízos causados".

No decorrer de uma busca domiciliária, foram ainda apreendidos diversos equipamentos informáticos, bem como outros elementos de prova relevantes.

A suspeita, indiciada pela prática de vários crimes de burla qualificada e de branqueamento, deverá ser ouvida hoje em tribunal que decidirá as medidas de coação.