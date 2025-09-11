“Memórias da Cidade” celebra a identidade e a história do concelho do Funchal

A exposição “Memórias da Cidade” é um projeto do Arquivo Municipal do Funchal que celebra a identidade e a história do concelho do Funchal, valorizando o seu património documental, fotográfico e material, e promovendo uma reflexão sobre a construção da memória coletiva ao longo do tempo.

Com início no passado dia 20 de agosto de 2024, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, esta mostra itinerante percorreu, ao longo de um ano, todas as freguesias do concelho do Funchal, aproximando o Arquivo Municipal da comunidade e revelando fragmentos do passado através de documentos originais, fotografias, registos administrativos e objetos de época.

Nesta exposição final, nota um comunicado daquela instituição, reúne-se um conjunto representativo de peças que refletem a diversidade e riqueza cultural do concelho do Funchal, com enfoque nas várias dimensões sociais, históricas, religiosas e administrativas que foram moldando o território. Estão presentes elementos das dez freguesias que compõem o concelho, incluindo peças relacionadas com as respetivas paróquias, que estiveram na origem da organização administrativa da cidade, num cruzamento entre arte sacra e memória institucional.

A mostra conta ainda com espólio do Arquivo Municipal do Funchal e peças cedidas por museus e instituições camarárias, compondo uma narrativa expositiva que une património, história e identidade num mesmo espaço.

Este projeto, uma ideia original do Arquivo Municipal do Funchal, culmina agora, precisamente um ano depois do seu arranque. Mais do que recordar o passado, “Memórias da Cidade” é um convite a pensar o Funchal enquanto construção viva, feita de pessoas, lugares, documentos e histórias.