Há 11 anos a natalidade batia recorde negativo na Madeira

Na edição do dia 19 de Setembro de 2014 o DIÁRIO dava conta que a taxa de natalidade na Região continuava a diminuir de forma significativa. De acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM),no primeiro semestre do corrente ano nasceram 826 crianças, menos de metade do total de nados-vivos registados em 2013 (1.839).

Recorda que 2013 tinha sido um ano recorde em termos de número de nascimentos na Região.

Também os casamentos continuavam em queda na Região, com 279 matrimónios oficializados nos 6 primeiros meses do ano.

Recorde a notícia:

Continuando a viagem por esta edição, era ainda noticiado que o Grupo Pestana, que detinha o hotel açoriano Bahia Palace, concluiu o processo negocial e de estudo de mercado com alguns anos. "O negócio foi fechado a 11 de Setembro, ‘as chaves’ foram entregues na passada terça-feira e segundo o maior grupo hoteleiro “resulta da subscrição, por sociedades do Grupo Pestana, de acções representativas da totalidade do capital social da sociedade Indústria Açoreana Turístico-Hoteleira (IATH), S.A."