Polónia vai modernizar forças armadas após incidente com drones russos

O Governo polaco prometeu hoje acelerar o programa de modernização das forças armadas, um dia depois de drones russos terem atingido a Polónia e forçado a NATO a enfrentar pela primeira vez uma potencial ameaça.

O programa de modernização inclui a aquisição de 32 caças F-35A dos Estados Unidos, que a Polónia espera começar a receber em 2026, com capacidade operacional inicial para 2028 e plena para 2030.

Os caças destinam-se fortalecer significativamente a segurança polaca e as capacidades de defesa da NATO, de que a Polónia é membro, contra ameaças regionais.

"Esperamos que os americanos cumpram os prazos", disse o primeiro-ministro, Donald Tusk, num discurso na base aérea na cidade central de Lask, citado pela agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

"Gostaríamos que o primeiro lote de F-35 chegasse em maio, para que possamos falar do nosso poder aéreo com cada vez mais confiança a cada mês e a cada ano. E que a Polónia esteja verdadeiramente segura do céu", afirmou.

Tusk visitou a 32.ª Base Aérea Tática em Lask para mostrar apoio aos pilotos polacos e aliados após a intervenção na quarta-feira para fazer face às incursões de drones russos.

"Vocês são todos heróis que protegem o céu polaco", disse Tusk aos pilotos, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Referiu que intervenções como a de quarta-feira "já não são exercícios, nem exibições, nem manobras, mas sim uma ação direta no ar" para proteger a Polónia e os cidadãos polacos.

Tusk disse que a noite do incidente serviu como uma "grande lição nacional".

"Desde quarta-feira, ninguém pode duvidar que, sem vocês, a Polónia estaria indefesa", afirmou, acrescentando que as ações dos pilotos "não são importantes apenas para a Polónia, mas também para os aliados".

Tusk comprometeu-se a garantir que os aliados cumpram os compromissos de contribuição para a defesa comum e referiu que os incidentes com drones russos servirão como "argumento muito sólido" nas conversações com outros governos.

Na noite de terça para quarta-feira, o espaço aéreo polaco foi violado repetidamente por drones russos.

Os sistemas de radar polacos e aliados rastrearam dezenas de drones e neutralizaram os que representavam uma ameaça.

As forças armadas e os serviços de segurança polacos encontraram até agora fragmentos de 16 drones.

Para a missão, foram mobilizados aviões de alerta antecipado AWACS, dois caças F-16 e helicópteros Mi-24, M-17 e Black Hawk.

Dois modernos aviões F-35, destacados por um contingente da Força Aérea neerlandesa na Polónia, também participaram nas operações.

A Rússia negou ter lançado drones contra a Polónia, assegurando que realizou na altura do incidente reportado por Varsóvia ataques contra a Ucrânia que atingiram todos os alvos.

Autoridades europeias descreveram a incursão de quarta-feira como uma provocação deliberada.

O incidente aprofundou o receio de longa data de que a guerra de três anos entre os vizinhos da Polónia possa precipitar um conflito mais amplo.