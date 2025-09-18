 DNOTICIAS.PT
Governo contabilizou 1.600 cuidadores informais com cortes noutras prestações sociais

Foto Shutterstock

Cerca de 1.600 pessoas que recebem subsídio de apoio ao cuidador informal tiveram cortes noutras prestações sociais, adiantou hoje a secretária de Estado da Segurança Social, que admitiu que o número possa ser superior.

Em declarações à agência Lusa, Susana Filipa Lima explicou que estes cortes não afetam todos os cuidadores informais, mas apenas os que estavam "na franja de escalões [de rendimentos] " e que subiram de escalão a partir do momento em que a Segurança Social passou a assumir o subsídio de apoio ao cuidador informal como rendimento.

A secretária de Estado adiantou que assim que surgiram as primeiras notícias sobre cuidadores informais que reclamavam de cortes em apoios e prestações sociais que recebiam, a Segurança Social foi "tentar perceber o que é que aconteceu" e quantas pessoas estariam a ser afetadas.

"O valor que nós conseguimos apurar é que estavam em causa cerca de 1.600 pessoas", revelou Susana Lima, sublinhando que as pessoas afetadas reúnem "uma combinação de situações muito específicas".

Uma das prestações em que houve cortes, e que suscitou mais reclamações, foi o abono de família, mas a secretária de Estado admitiu que haverá "outras situações" e que, por isso, a Segurança Social está a averiguar "se há mais pessoas afetadas".

Susana Lima adiantou que na quarta-feira, juntamente com a secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, recebeu a Associação Nacional dos Cuidadores Informais e o Movimento Cidadão Diferente, a propósito do corte de prestações sociais em agregados onde existe um cuidador informal.

Disse ter ficado surpreendida quando teve conhecimento da situação, salientando que a Segurança Social não fez nenhuma alteração legislativa, e explicou que, do que foi apurado até ao momento, pode confirmar que "neste momento a lei está a ser cumprida".

Em causa está um decreto regulamentar, que estabelece as condições do reconhecimento do estatuto do cuidador informal e as respetivas medidas de apoio, que, apesar de ser de 2022, "só foi possível implementar na sua plenitude no primeiro trimestre de 2025".

Quer isto dizer que entre 2022 e 2025 não houve cortes nas prestações sociais do agregado onde está incluído um cuidador informal porque o decreto regulamentar não estava implementado.

Por outro lado, explicou, quando foi criado o Estatuto do Cuidador Informal e o respetivo subsídio, não foi alterado o diploma sobre a avaliação da condição de recursos na atribuição das prestações sociais para que o subsídio de apoio ao cuidador informal fosse excluído: "Automaticamente, o subsídio ao cuidador informal ficou incluído como rendimento", admitiu.

Segundo a secretária de Estado, é por estas duas razões que a Segurança Social entende agora que o subsídio faz parte do rendimento do agregado, o que fez com que alguns cuidadores tenham subido de escalão de IRS.

Subindo de escalão de rendimentos, passam a ter direito a valores inferiores em determinados apoios sociais, nomeadamente o abono de família, mas também outras prestações.

De acordo com a secretária de Estado, esta situação pode ter outras implicações, como por exemplo no acesso a benefícios nas rendas ou no acesso ao seguro social solidário, tal como alertaram as duas associações.

Susana Lima garantiu que o trabalho que agora está a ser feito é de encontrar uma solução para que seja possível manter o subsídio de quem cuida com as prestações para a pessoa cuidada.

"O que nós estamos a estudar, em termos de alteração legislativa, é a possibilidade deste subsídio ser excluído do cálculo do rendimento", adiantou.

Admitiu que a solução parece simples, mas explicou que é preciso "estudar as diferentes implicações", alegando que "as regras da segurança social e das situações sociais são muito complexas".

Disse acreditar que vai ser encontrada uma solução, mas não adiantou qual poderá ser nem quando estará concluída.

Acrescentou que é intenção do Governo "simplificar o regime e a legislação das prestações sociais".

