Liga Contra o Cancro procura voluntários para peditório e apoio a doentes

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) anunciou hoje a campanha "Divida o Peso Connosco", que visa recrutar voluntários para o Peditório Nacional e para outras áreas de atuação com impacto na vida dos doentes e das famílias.

"A campanha é protagonizada por pessoas reais, diagnosticadas com cancro, que dão rosto e voz a um pedido genuíno: partilhe connosco o peso da luta contra a doença, para que ele se torne mais leve para todos", salienta a LPCC em comunicado.

Um dos objetivos da campanha é a angariação de voluntários para o Peditório Nacional, que este ano se realiza de 30 de outubro a 2 de novembro, e constitui "uma das maiores iniciativas solidárias do país", fundamental para apoiar doentes e famílias, promover a prevenção e investir em investigação científica.

"O Peditório Nacional é muito mais do que recolher donativos. É um momento de união e proximidade com a comunidade. Sem voluntários não é possível realizá-lo", salienta o presidente da LPCC, Vítor Veloso,

Além do Peditório Nacional, a Liga Portuguesa Contra o Cancro procura voluntários para diferentes áreas, permitindo que cada pessoa possa contribuir da forma que melhor se adequa à sua realidade e competências.

Quem queira pode realizar "voluntariado comunitário", com intervenção na prevenção oncológica, apoio a doentes e familiares e em iniciativas de angariação de fundos dentro da própria comunidade.

Também existe o "Voluntariado de Competências" dirigido a profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, entre outros) que podem colocar "o seu saber técnico ao serviço dos doentes e da comunidade".

Há ainda o "Voluntariado de Entreajuda", ligação entre doentes oncológicos e sobreviventes da doença, promovendo apoio emocional e partilha de experiências para aumentar autoestima e confiança, e o "Voluntariado Hospitalar".

Para ser voluntário da Liga Portuguesa contra o Cancro, para o Peditório Nacional ou para as outras áreas de voluntariado, os interessados podem inscrever-se através do 'site' www.ligacontracancro.pt/peditorio ou junto das Delegações Regionais da Liga Portuguesa Contra o Cancro.