Unidade do Doente Frágil já tratou 362 doentes

A secretária regional de Saúde de Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou hoje a Unidade do Doente Frágil (UDF), integrada no Serviço de Medicina Interna do SESARAM, a primeira do género em Portugal, que é coordenada pelo médico especialista em medicina interna Miguel Homem Costa e pela enfermeira Helena Paula Lemos.

Na oportunidade, a governante expressou o seu reconhecimento e apreço por toda a equipa da UDF, destacando os excelentes resultados obtidos e o compromisso com a melhoria contínua, que se reflete nas diversas distinções e prémios alcançados, refere nota à imprensa daquela entidade.

Com quatro anos de atividade, esta Unidade tem alcançado resultados muito positivos. Até 31 de dezembro de 2024, tratou 362 doentes e permitiu o regresso de 85% dos utentes ao seu domicílio.

A saber, a idade média dos doentes acompanhados na UDF é de 77 anos e o tempo médio de internamento é de 14 dias. Outro indicador a destacar é o índice de Barthel (instrumento que avalia o nível de independência para a realização das atividades diárias), que se situa nos 40% à entrada na UDF, ou seja, utentes com um grau de dependência significativa, e na ordem dos 75% à saída da Unidade, o que significa que a abordagem multidisciplinar utilizada tem permitido restituir a autonomia do indivíduo frágil para a realização das atividades diárias.

A UDF constitui o elo entre a alta clínica e o retorno ao domicílio dos doentes frágeis, previamente internados nas enfermarias de Medicina Interna. Com efeito, tem possibilitado uma abordagem inovadora da pessoa frágil e procura minorar o impacto negativo que a hospitalização pode condicionar em termos de funcionalidade, refere ainda o comunicado.

Integram a UDF, 6 médicos, 2 médicos internos de formação específica de Medicina Interna, 1 enfermeira especialista em saúde mental 3 enfermeiros especialistas em reabilitação, 1 nutricionista, 1 farmacêutico, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 assistente técnico.

Dão também apoio a esta Unidade os assistentes operacionais afetos ao 2º. Piso – Nascente, do Hospital dos Marmeleiros, onde esta posicionada a UDF.

Para além destas valências, a Unidade também tem sido um espaço de formação e aprendizagem, tendo já recebido cinco internos de Medicina Geral e Familiar e um interno de Medicina Física e Reabilitação para a realização de estágios.

Refira-se ainda que Unidade do Doente Frágil do SESARAM, que iniciou a sua atividade em julho de 2021, já foi distinguida várias vezes pelos projetos inovadores desenvolvidos pela sua equipa. O principal objetivo é promover cuidados altamente diferenciados de saúde a doentes frágeis e servir de interface entre a alta clínica e o regresso ao domicílio, processo no qual se avalia todos os fatores, incluindo o impacto negativo que uma hospitalização pode gerar em termos de funcionalidade na pessoa frágil. A UDF tem benefícios na redução da mortalidade, de complicações e de reinternamentos e na melhoria da qualidade de vida.