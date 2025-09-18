“Não há um único contrato-programa desde 2012”

Na ponta final do debate municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro (PS) destacou a necessidade de uma melhor relação com o Governo Regional, lembrando que “não há um único contrato-programa com a Câmara da Ponta do Sol desde 2012… o PS só governa a Câmara desde 2017”. Criticou ainda o Governo Regional por financiar concelhos vizinhos e não o seu município, afirmando que “não quero nem mais nem menos. Quero uma distribuição equilibrada". A presidente em funções anunciou a criação de uma Universidade Sénior e defendeu a apoios do Governo Regional para construção de estacionamentos e melhorias urbanísticas no centro da vila, a exemplo do que foi feito nos concelhos vizinhos da Calheta e da Ribeira Brava.

Rui Marques (PSD/CDS) centrou-se na habitação, considerando que “no terreno a maior lacuna que se fala é a questão da habitação”. Reconheceu o trabalho da Câmara, mas afirmou que “cada qual faz o trabalho da forma que acha correcto”, respondendo às críticas do PS sobre o suposto “jogo político”.

José Abreu (CH) sublinhou a urgência de uma análise da actualidade do concelho, apontando que “há falta de muita coisa”. Defendeu incentivos na agricultura, apoio aos idosos, utilização de escolas fechadas para criar respostas sociais e maior transparência na gestão: “tem de haver transparência em prol da melhor solução para o concelho”, resumindo a sua visão de futuro com os valores de “igualdade e honestidade”.