Contrato programa garante Festa do Pêro 2025

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas assinou um contrato-programa com a Casa do Povo da Ponta do Pargo com vista à realização da Festa do Pêro que tem início no próximo dia 20.

Trata-se de um apoio na ordem dos 20 mil euros para que a instituição possa viabilizar um conjunto de despesas relacionadas com esta festividade e assim promover este fruto típico regional ao mesmo tempo que dinamiza a economia local.

Segundo José Alcindo, presidente da Casa do Povo, o apoio do Governo Regional através de contratos programa é determinante para que todas as Casas do Povo consigam cumprir com a sua missão.

“Este apoio é muito importante para que seja possível às Casa do Povo fazer os eventos com dignidade e qualidade”, disse o responsável adiantando que o grande objetivo é o de promover o Pêro da Ponta do Pargo.

Por sua vez, Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas focou o trabalho diário destas instituições em prol da população local salientando a importância de certas festividades para a promoção e divulgação de produtos tipicamente regionais.

“Conheço bem o funcionamento das Casa do Povo e as suas mais-valias para as localidades. Desempenham um papel central na vida das comunidades locais, sobretudo nas freguesias rurais”, disse o secretário regional.

No entender do governante, estes certames são também um agradecimento e de certa forma uma homenagem aos agricultores pelo trabalho continuo durante todo o ano.

“A Festa do Pêro é mais do que um cartaz festivo, é uma oportunidade de valorização do trabalho dos agricultores da Ponta do Pargo. Para além de promover este fruto emblemático, o certame contribui para o escoamento da produção, estimula a economia agrícola local e reforça a importância de manter vivas as práticas tradicionais associadas à cultura do pêro”, referiu

A Festa do Pêro tem lugar nos dias 20 e 21 e do programa faz parte um leque diversificado de animação onde o um dos pontos altos do certame é o Cortejo Alegórico que decorre no domingo.