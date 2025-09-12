Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 13 de Setembro de 2025

85 casas novas por mês

A média de fogos concluídos na Região nos primeiros seis meses é a mais alta dos últimos 15 anos. Três concelhos da Madeira estão no Top-5 nacional da maior subida de preços na habitação. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Mas há mais para ler na edição deste sábado.

Ribeira Brava aprova revisão do PDM

Alterações agilizam processos urbanísticos e viabilizam legalização de obras antigas. A primeira actualização do Plano foi decidida na última Assembleia Municipal de Ricardo Nascimento.

Governo investe 9,4 milhões em pacote da Microsoft

A aquisição de licenças de software de base durante três anos destina-se à administração pública e às escolas da Região.

Universidade vai apostar em formações mais curtas

Vice-reitor atribui quebra de estudantes às dificuldades financeiras e às alterações nas provas de acesso.

“Sinto resistência a que se aborde a corrupção aqui”

Tiago Rosa Gaspar, investigador e autor do livro ‘Decifrar a Corrupção’, garante que vai apresentar obra na Madeira, apesar da indisponibilidade de Governo Regional, Parlamento e Câmara do Funchal.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.