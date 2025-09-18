Peças de teatro premiadas estiveram no cartaz do Baltazar Dias

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) "anunciou os seus prémios para o melhor da cultura portuguesa" e nesta cerimónia há duas referências ao Teatro Municipal Baltazar Dias, nomeadamente duas peças de teatro que estiveram há relativamente pouco tempo em palco.

Na categoria Teatro "foi atribuído o Prémio Melhor Actriz a Sara Barradas, pelo desempenho 'Se Acreditares Muito', de Cordelia O'Neil, que esteve em cena no Teatro Municipal Baltazar Dias em Junho, dirigida por Flávio Gil. O espetáculo, que estreou no Teatro Trindade, traz à cena um casal que procura seguir em frente depois da morte de um filho", conta.

Além disso, acrescenta uma nota do TMBD, "o espectáculo 'A Pedra, a Mágoa', que esteve em residência no Estúdio de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal e que teve o Teatro Municipal Baltazar Dias como coprodutor, teve o prémio de Melhor Coreografia".

Neste caso, "'A Pedra, a Mágoa' parte da observação de pedreiras abandonadas em território nacional, analisando a aceleração de decomposição dos espaços em imagens e comparando-as à ideia social do conceito Família. Daniel Matos posicionando-se na fronteiras entre o público e o privado, o coreógrafo procura uma velocidade que conduza o espectador a um espaço mitológico de acolhimento e disrupção, dando lugar a um paisagem-espelho", conta.

DE acordo com ao TMBD, "desde 2010, os Prémios Autores da SPA distinguem anualmente a excelência da criação artística e intelectual em Portugal, abrangendo a literatura, música, teatro, dança, artes visuais, rádio, televisão e cinema", sendo que "estas distinções reconhecem não apenas a qualidade das obras, mas também o contributo dos seus criadores para a diversidade cultural e para o fortalecimento da identidade artística portuguesa".

Antes de concluir, salienta que "considerando que dois projetos que integraram a programação do Teatro Municipal Baltazar Dias foram premiados, reforça a qualidade das escolhas artísticas coproduzidas e acolhidas".