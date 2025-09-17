Sessão “Aos Sábados no Parque" dedicada ao Patagarro dia 27

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), no âmbito da iniciativa “Aos Sábados no Parque”, promove, no próximo dia 27 de Setembro, uma sessão especial dedicada ao Patagarro e ao Projecto de Conservação MAC Puffinus BestLife 2030. A iniciativa decorrerá entre as 10 as 13 horas, no Parque Ecológico do Funchal.

O Patagarro é uma espécie de ave marinha migratória que, na Madeira, apresenta um estatuto de conservação vulnerável e cujo estudo das suas populações é limitado pela inacessibilidade às suas áreas de nidificação. Nesta sessão, será dado um destaque especial à ecologia do Patagarro tal como ao projecto de conservação MAC Puffinus BestLife 2030, que visa implementar uma estratégia de conservação a longo prazo para esta espécie na Macaronésia.

A actividade será conduzida pela investigadora Elena J. Soto, do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e por Gonçalo Rodrigues, mestre em ecologia pela Universidade de Coimbra, que desenvolveu a sua tese sobre a ecologia e o comportamento vocal desta espécie.

A sessão inicia-se às 10 horas, com uma introdução teórica, seguindo-se, às 10h45, uma saída de campo para observação de um ninho artificial de Patagarro.

"Esta sessão constitui uma oportunidade para todos os interessados aprofundarem os seus conhecimentos sobre esta ave marinha, num ambiente de contacto directo com a natureza", destaca a autarquia em comunicado de imprensa.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, estando as vagas limitadas a 30 participantes.

As inscrições podem ser fectuadas on-line (através do seguinte link: https://forms.gle/2pQwtcYC9qyqAH9S8). Mais informações em: [email protected]