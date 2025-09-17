PJ apreende 25 quilos de cocaína em contentor no porto de Leixões

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 25 quilos de cocaína "com elevado grau de pureza" no porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, em contentores refrigerados provenientes do Uruguai, foi hoje anunciado.

A apreensão, realizada no âmbito das medidas de combate ao narcotráfico de cariz internacional, foi realizada em contentores refrigerados e, segundo a PJ, um desses contentores apresentava sinais de intrusão na zona que acondiciona o grupo propulsor de frio.

"Tratando-se de contentores refrigerados, foi constatado que um deles apresentava sinais de intrusão na zona que acondiciona o grupo propulsor de frio, vindo a verificar-se que aí haviam sido acondicionadas várias embalagens de cocaína, com elevado grau de pureza", lê-se no comunicado enviado pela PJ.

A forma como a cocaína foi transportada pressupõe o uso do designado 'rip-off', método que depende da intervenção de operacionais para retirar a droga do contentor antes deste chegar ao destinatário final.

"A operação, que teve por base mecanismos de cooperação internacional, traduziu-se na interceção e verificação de um conjunto de contentores de transporte marítimo, provenientes do Uruguai,", esclarece a polícia.

A Diretoria do Norte da PJ tem vindo a "intensificar as ações de prevenção e investigação" no Porto de Leixões, que classificam como "uma das principais portas de entrada de mercadorias ilícitas da zona norte do país".

Segundo a PJ, as investigações prosseguem.