Cada português desperdiça por ano 182,7 quilos de alimentos, indicam os dados mais atualizados (2023) do INE, que revelam uma ligeira diminuição do desperdício em relação ao ano anterior.

Os dados hoje divulgados mostram que no ano de 2022 cada português desperdiçou 184 quilos de alimentos, uma subida face aos 180,6 quilos de 2021 e aos 174,5 quilos de 2020.

Em 2023 desperdiçaram-se em Portugal 1,9 milhões de toneladas de alimentos e os principais "culpados" foram as famílias, com 66,8 desse desperdício atribuído a elas. O comércio e distribuição foi responsável pelo desperdício de 12% do total, a restauração, hotelaria e similares de 11,5%, a produção primária por 6,8% e a indústria por 2,9%.

De 2020 para 2023, em termos gerais, houve um aumento no desperdício das famílias mas uma descida em 2023, no comércio e distribuição o desperdício tem vindo sempre a aumentar, e na restauração houve um aumento de 2021 para 2022 e um ligeiro aumento em 2023.

Na produção primária os dados não permitem indicar uma tendência e a indústria tem vindo a diminuir o desperdício.

Portugal tem sido assinalado como um dos países da União Europeia, o quarto, que mais desperdiça alimentos. Por ano a Europa manda para o lixo cerca de 88 milhões de toneladas de alimentos.