Parceira reforça apoio a pessoas com deficiência na Madeira

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS, também conhecida como Associação Sem Limites, assinou hoje, pelas 11 horas, um protocolo de cooperação com a Associação Pérola, com sede no Funchal.

"Este protocolo surge no seguimento de diversas parcerias anteriormente estabelecidas entre as duas instituições, com destaque para acções conjuntas na área da doação de material ortopédico", dá conta uma nota remetida às redacções.

"A formalização deste acordo representa um passo significativo no fortalecimento do trabalho conjunto em prol das pessoas com deficiência", destaca em comunicado a Associação Sem Limites, reforçando que esta iniciativa "tem como objectivo estratégico a ampliação do alcance das respostas sociais, assegurando uma cobertura mais abrangente das necessidades identificadas no âmbito das pessoas com deficiência".

Através desta cooperação, ambas as entidades comprometeraam-se a optimizar recursos e articular esforços, visando "a maximização da capacidade de resposta face ao volume crescente de solicitações de apoio".

No decorrer da cerimónia, os representantes das duas instituições realizaram uma visita às instalações da Associação Pérola, onde foi possível observar, 'in loco', os diversos pedidos de apoio existentes, com especial enfoque na elevada procura por material ortopédico.