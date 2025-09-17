Funchal debate mobilidade eléctrica como "pilar" da transição energética

A Câmara Municipal do Funchal promoveu esta quarta-feira, 17 de Setembro, uma conferência dedicada à mobilidade eléctrica no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até 22 de Setembro.

O vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, destacou o papel central dos jovens na mudança de hábitos, afirmando que “muita da ação e das medidas aqui debatidas são destinadas, principalmente, a vocês que são o futuro da sustentabilidade e acredito que irão marcar o compasso para uma mobilidade, certamente, mais segura, mais consciente e menos poluente”.

O autarca alertou para o crescimento da frota automóvel na Região Autónoma da Madeira, que passou de 84 mil veículos em 2000 para 198 mil em 2024, um aumento de 136%. Acrescentou que 64% dos automóveis têm mais de dez anos, o que agrava a emissão de poluentes. Apesar do diagnóstico, sublinhou que “o objectivo não é ser alarmista, mas sim promover soluções transversais para a mobilidade, que vão além do trânsito automóvel”.

Entre as medidas e hábitos a incentivar, apontou o uso de transportes públicos, veículos elétricos e deslocações pedonais, bem como infraestruturas já implementadas, como lombas redutoras de velocidade, passadeiras elevadas e reforço dos postos de carregamento. “Acima de tudo, está do nosso lado, a responsabilidade em fazer do futuro, um futuro melhor”, concluiu.

A conferência contou ainda com a intervenção de especialistas, como Filipe Oliveira (AREAM), Henrique Pinto Correia (EEM), Hugo Morais (INESC-ID/IST) e Cindy Paola (INESC-ID/IST), que defenderam a inovação tecnológica, a educação cívica e as políticas públicas como caminhos essenciais para uma mobilidade sustentável e inclusiva na Madeira.