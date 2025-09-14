Alemanha bate Turquia e junta título europeu ao mundial de basquetebol

A Alemanha juntou hoje o título europeu ao mundial, conquistado há dois anos, ao vencer a Turquia por 88-83, na final da 42.ª edição do Campeonato da Europa de basquetebol, disputada em Riga, na Letónia.

Na Xiaomi Arena, a formação germânica, 'carrasca' de Portugal nos oitavos de final, perdia ao intervalo por seis pontos (46-40).

Com este triunfo, a Alemanha repete o título de há 32 anos, em 1993, e iguala os dois cetros de Itália e Grécia, no quinto lugar do ranking, enquanto a Turquia replica o seu melhor lugar de sempre, a prata de 2001.