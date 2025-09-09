Juiz relator sem dúvidas que "houve tentativa de golpe" no Brasil e que o líder é Bolsonaro

O juiz Alexandre de Moraes frisou hoje que "houve tentativa de golpe" no Brasil através de uma "organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro", o ex-presidente brasileiro.

"Este julgamento não discute se houve tentativa de golpe (...) o que discute é se os réus participaram", afirmou o juiz relator do processo que acusa o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e outros sete membros da sua cúpula de tentativa de golpe de Estado.

"Houve uma organização criminosa que gerou dano" ao país, frisou Alexandre de Moraes na sustentação do seu voto, o primeiro de cinco juízes que compõem a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O conjunto é de uma organização criminosa sobre a liderança de Jair Messias Bolsonaro, durante o período de julho de 2021 até 08 de janeiro de 2023", sublinhou.