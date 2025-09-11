França mobiliza três caças para protecção do espaço aéreo polaco
O Presidente francês anunciou hoje que a França vai enviar três caças "para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco" e do Leste Europeu com a NATO, após incursões de drones russos na Polónia.
"Após as incursões com drones russos na Polónia, decidi mobilizar três caças Rafale para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco e do flanco oriental da Europa com os nossos aliados da NATO", disse o Presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X.
Macron especificou que assumiu esse compromisso na quarta-feira com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, e referiu que também falou com o secretário-geral da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, "igualmente envolvido na proteção da Flanco Leste".
"A segurança do continente europeu é a nossa prioridade absoluta. Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia", acrescentou o chefe de Estado francês.
Na sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU irá reunir-se numa sessão de emergência para tratar da violação do espaço aéreo polaco por drones russos na noite de terça para quarta-feira, conforme confirmado pela Presidência sul-coreana desse órgão.
Na noite de terça-feira, vários drones russos foram detetados nos céus da Polónia, país-membro da NATO, e depois abatidos por caças polacos e aliados da NATO destacados no flanco oriental da Aliança Atlântica, no incidente mais grave ocorrido entre a Rússia e um membro da Aliança em mais de três anos de guerra na Ucrânia.
O caso foi altamente criticado por vários países-membros da Aliança Atlântica, embora o Ministério da Defesa russo tenha alegado que os aparelhos não tenham sido enviados para visar o território polaco.