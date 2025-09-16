República ainda pondera enviar segundo helicóptero para a Madeira este ano

Apesar de o Verão estar a terminar, o Governo da República não afasta a possibilidade de ainda enviar para a Madeira, "no mais curto espaço de tempo", o prometido segundo meio aéreo, para reforçar o dispositivo de combate a incêndios que já conta com um helicóptero pago pelo orçamento regional.

Segundo Rui Rocha, esse envio só não aconteceu até ao momento porque o concurso público para a contratualização de cinco meios aéreos pelo Estado português foi enviabilizada, porque o procedimento ficou deserto. Além disso, o grande número de fogos que assolou o País, impossibilitou a dispensa de um dos helicópteros já contratados. Com a desgraduação dos meios, esse reforço poderá ainda acontecer este ano.

"Estamos a trabalhar para que no mais curto espaço de tempo para que possamos colocar na Madeira o meio aéreo que a Madeira reclama e que está consagrado no Orçamento de Estado", apontou o secretário de Estado da Protecção Civil, que se reuniu esta terça-feira com Micaela Freitas para tratar dos dossiers pendentes, aprimorar a troca de experiências e replicar o que de melhor se faz em cada um dos modelos, o nacional e o regional.

Nesse sentido, o governante nacional elogiou o novo modelo de financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros em vigor na Região, assumindo levá-lo como um bom exemplo a ser replicado no território continental, ao que juntou mais benefícios sociais para os homens e mulheres que garantem a prestação do socorro às populações.

Já a secretária regional de Saúde e Protecção Civil destacou a abertura do Governo da República para a cooperação com a Madeira, notando terem sido vários os assuntos abordados no encontro que hoje teve lugar. Além do segundo meio aéreo, Micaela Freitas colocou entre esses assuntos o agilizar do pagamento dos benefícios aos bombeiros, o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) e "vários outros assuntos".

Satisfeita com o reconhecimento "do bom trabalho que aqui se faz", Micaela Freitas mostrou-se agradada por sentir que a República envolve a Madeira nestas matérias.