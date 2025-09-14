Sobram ainda 182 vagas para a 3.ª fase na Universidade da Madeira

Apesar de terem sido colocados mais 106 candidatos na 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior na Universidade da Madeira (UMa), ainda sobram 182 vagas em 13 cursos.

De destacar as 25 vagas no curso de Estudos da Cultura e outras 25 no curso de Engenharia Informática, mas é no curso de Economia que há mais 'sobras', 26 no total.

Em destaque também as 16 vagas do curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, as 15 no de Bioquímica e outras tantas no de Matemática.

De referir que Biologia e Ciências da Educação são dois cursos quase completos, sobrando apenas 1 vaga cada, ou ainda as 5 vagas no curso de Artes Visuais.

De acordo com a DGES, a nível nacional sobram ainda 9.313 vagas para uma 3.ª fase, sendo que "cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso".

Assim, "quando uma instituição de ensino superior decide abrir terceira fase do concurso, fixa ainda o número de vagas, em valor igual ou inferior às vagas sobrantes da segunda fase acrescidas das vagas não ocupadas pelos estudantes colocados nesta fase que não realizaram a matrícula e inscrição", explica.

As vagas colocadas a concurso na terceira fase serão divulgadas no dia 22 de Setembro no sítio da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior, sendo que as candidaturas são apresentadas entre 23 a 25 de Setembro através do sistema online da página da DGES.