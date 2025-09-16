Valter Correia acusa o JPP de "demagogia" e de "caça ao voto"

"Falso problema" e "demagogia" é como Valter Correia classifica o projecto de resolução do JPP sobre injustiças entre docentes.

"Só para quem não conhece a realidade do sector da educação", diz, a proposta pode fazer sentido.

"O JPP apenas pretende protagonismo", acusa o deputado do PSD que considera este projecto de resolução uma "caça ao voto", numa questão que já está a ser resolvida pelo Governo e pelos sindicatos.

"O JPP quer chamar a si o sucesso da negociação" que foi desenvolvida pelo anterior secretário regional, Jorge Carvalho, "elogiada pelos sindicatos".

Um processo negocial "franco e realista" que foi reconhecido pelos dirigentes sindicais que, logo que foi conhecida a candidatura de Jorge Carvalho à Câmara do Funchal, alertaram para a necessidade de serem respeitados os "compromissos assumidos". Um reconhecimento de que o processo negocial tinha sido um sucesso.

Para o PSD "não faz qualquer sentido" recomendar o início de uma negociação que já decorre.