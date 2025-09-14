Eleições em Macau e Emmy nos EUA são hoje notícia

Mais de 328 mil eleitores foram chamados hoje às urnas para eleger, por sufrágio direto, 14 dos 33 deputados da Assembleia Legislativa (AL) de Macau.

Outros 12 membros da Assembleia Legislativa são escolhidos por sufrágio indireto, através de associações, e sete serão nomeados pelo líder do Governo.

Há cinco anos, Macau registou a maior abstenção (57,6%) desde que foi criada a região chinesa e mais de 5.200 pessoas votaram em branco ou nulo, após a comissão eleitoral ter excluído cinco listas e 21 candidatos, 15 dos quais pró-democracia.

Este ano, concorrem à AL seis listas pelo sufrágio direto, menos oito do que em 2021 e o número mais baixo desde 1988, altura em que havia apenas cinco deputados escolhidos por votação direta.

A Comissão da Defesa da Segurança do Estado (CDSE) excluiu em julho todos os 12 candidatos de duas listas, considerando-os "não defensores da Lei Básica [a 'miniconstituição' de Macau] ou não fiéis" à região.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A sessão de encerramento do 19.º MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa realiza-se hoje no Cinema S. Jorge, em Lisboa, com o anúncio dos vencedores das secções competitivas e a exibição de "The Home", filme de James DeMonaco.

As produções portuguesas "Sombras", de Jorge Cramez, "A Pianista", de Nuno Bernardo, e "Crendices", do grupo humorístico 4Litro, são candidatas ao Prémio Méliès d'Argent - Melhor Longa Europeia. Ao prémio de Melhor Curta de Terror Portuguesa concorrem 12 filmes. Para o Prémio Méliès d'Argent de Melhor Curta-Metragem Europeia a representação portuguesa conta com "Grito", de Luís Costa, "Borbulha", de Fernando Ale, e as animações "Sequencial", de Bruno Caetano, e "Amarelo Banana", de Alexandre Sousa.

O MOTELX começou no passado dia 09, e teve como convidada de honra Gale Anne Hurd, produtora de filmes como "Aliens" e "Exterminador Implacável", a quem entregou o Prémio Noémia Delgado para Mulheres Notáveis no Terror.

***

As séries "Severance", "The Penguin", "The White Lotus" e "The Studio" são as mais nomeadas para a 77.ª edição dos prémios Emmy da Academia de Televisão dos Estados Unidos, que são entregues hoje à noite em Los Angeles, madrugada de segunda-feira, na Europa.

A segunda temporada da série dramática "Severance", da AppleTV+, foi a mais nomeada, com 27 indicações, "The Penguin", da HBO Max, logrou 24 nomeações, e a terceira temporada de "The White Lotus", de Mike White, recebeu 23 nomeações.

Na comédia, é de "The Studio" da AppleTV+ que lidera as nomeações, com 23 indicações.

DESPORTO

O Sporting de Braga recebe hoje o Gil Vicente na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, encerrando a ronda com um duelo entre duas equipas separadas por apenas um ponto.

Os bracarenses, sextos com oito pontos, e os gilistas, sétimos com sete, vêm ambos de dois jogos seguidos sem perder e encontram-se pelas 20:30 no fecho da jornada.

A equipa da casa ainda não perdeu, com duas vitórias e dois empates, e em caso de vitória pode ultrapassar o Famalicão e o Benfica, ainda que as 'águias', que empataram sexta-feira com o Santa Clara (1-1), tenham um jogo a menos.

O Arouca, que soma cinco pontos, recebe pelas 18:00 o Casa Pia, que tem três e encontra-se perto dos lugares de descida, num arranque em que já defrontou FC Porto e Sporting.

Pelas 15:30, o Vitória de Guimarães procura recuperar de um mau arranque de campeonato, com apenas quatro pontos nas primeiras quatro jornadas, na visita ao Estrela da Amadora, que ainda não sabe o que é vencer, com três igualdades e uma derrota.

A I Liga é liderada pelo FC Porto, com o pleno de 15 pontos, mais três do que o bicampeão Sporting e o Moreirense, mais próximos perseguidores, com 12.

***

O escocês David Law vai lutar pelo terceiro título da temporada no Open de Portugal, que termina hoje no Royal Óbidos Spa & Golf Resort, e o apuramento direto para o DP World Tour, principal circuito do golfe europeu.

O número um do ranking do Challenge Tour, a 'Road to Maiorca, já venceu dois troféus esta época, o D+D Real Czech Challenge, em julho, e o Vierumaki Finnish Challenge, em agosto, e hoje parte isolado na liderança para a última volta do único torneio português do Challenge Tour.

Com a vantagem mínima sobre o austríaco Lucas Nemecz e o espanhol Rocco Repetto Taylor, segundos classificados, o experiente britânico, de 34 anos, precisa de manter a concorrência à distância para suceder ao norte-americano Matt Oshrine na lista de campeões do Open de Portugal e regressar assim ao DP World Tour, um circuito que disputou seis épocas consecutivas, antes de perder o cartão há um ano.

Os portugueses Daniel Rodrigues e Pedro Figueiredo partem da 31.ª posição para a derradeira ronda ao traçado de 18 buracos da zona oeste, enquanto Tomás Bessa e Vasco Alves partilham o 50.º lugar.